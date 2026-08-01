Sibel Can 56 Yaşında! Gençlik Hali Sosyal Medyayı Salladı

Sibel Can 56. yaş gününü kutlarken sosyal medyada nostaljik bir paylaşım yaptı. Sanatçının "Daha yolun çok başındayken..." notuyla paylaştığı gençlik fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Sibel Can 56 Yaşında! Gençlik Hali Sosyal Medyayı Salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 17:08

Türk pop ve arabesk müziğinin güçlü sesi Sibel Can yeni yaşını kutlarken takipçilerine epey tatlı bir nostalji yaşattı. Yıllardır zarafeti, sahne şovları ve zamansız şarkılarıyla müzik dünyasında kendine has bir yer tutan ünlü sanatçı 56 yaşına bastı.

Doğum gününe özel olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sibel Can takipçilerini yıllar öncesine yani müzik yolculuğunun en taze adımlarını attığı o ilk günlere götürdü.

Arşivden Çıkan Kare Sosyal Medyanın Diline Düştü

Sosyal medyayı zaman zaman aktif kullanan sanatçı kişisel arşivinden çıkardığı siyah-beyaz bir gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Müzik kariyerinin henüz ilk yıllarına ait olan bu özel fotoğraf yüklendiği andan itibaren dijital mecralarda epey bir yankı uyandırdı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım sanatçının hem hayranları hem de yakın dostları tarafından adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Sibel Can'ın yıllar içindeki o sarsılmaz çizgisi ve doğal güzelliği takipçilerinden tam not aldı.

Hem Esprili Hem Duygusal Not

Zamansız duruşuyla her dönem adından söz ettiren ünlü yorumcu fotoğrafın altına koyduğu o kısa notla da tebessüm ettirdi. Paylaşımına esprili bir dille "Daha yolun çok başındayken..." notunu düşen Sibel Can'a sevenlerinden mesaj yağdı.

Takipçileri fotoğrafın altına "Yıllar ona hiç dokunmamış resmen", "İyi ki doğdun müziğin kraliçesi" ve "Zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiş" şeklinde yüzlerce tebrik ve sevgi dolu yorum dizdi. Bakalım ünlü sanatçı yeni yaşında nasıl projelerle karşımızda olacak...

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