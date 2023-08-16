Bergüzar Korel’li Kanlı Yayın’a bir flaş transfer daha

Prime Video için çekilen "Kanlı Yayın" dizisi, ünlü oyuncular Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ı buluşturuyor. Dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı ve genç bir kızın ölümünü takip eden büyük kaosu nefes kesen bir anlatımla seyirciye aktaracak. OGM Pictures yapımı olan dizide, Bergüzar Korel, Caner Cindoruk, Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Kaan Mirac Sezen, Merve Nur Bengi, Demirhan Demircioğlu ve Mina Derman gibi isimler yer alıyor.

Dizinin kadrosuna son olarak deneyimli oyuncu Erkan Bektaş da katıldı. Erkan Bektaş, "Kanlı Yayın" dizisinde kilit bir rol olan "İrfan" karakterine hayat verecek. Dizide genç karakter Tolga'nın (Demirhan Demircioğlu) babası olarak karşımıza çıkacak olan Bektaş, yetenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Aynı zamanda Kapadokya'da çekilen atv'nin "Safir" dizisinde de ana kadroda yer alıyor ve iki farklı dizinin çekimleri arasında mekik dokuyor.

"Kanlı Yayın" dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu etkileyici hikayenin, başarılı oyuncu kadrosuyla birleşerek nasıl bir diziye dönüşeceği merak konusu. Dizinin ilerleyen günlerdeki gelişmeleri ve yayın tarihi yakından takip ediliyor.