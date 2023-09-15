Bergüzar Korel'in son paylaşımı tepki çekti: "Maaşını da açıklasana"

41 yaşındaki oyuncu, oyuncuların yaşamları hakkında eleştirilerde bulunanları hedef alarak sosyal medyada dikkat çekti. Dizi setinden sabaha karşı eve döndüğü bir anı paylaşan Korel, yorgunluğunu ve bitkinliğini anlatmak için fotoğraflarını kullandı. İlk paylaşımında "Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var yaa…" notunu düştü.

Korel, vücudundaki morlukları örnek göstererek oyunculuğun zorluklarına dikkat çekti. Ancak bu tarz paylaşımlar, bazı kişiler tarafından olumsuz bir şekilde karşılandı.

Sosyal medyada, "Maaşını da açıklasana", "Bölüm başı milyonlar kazanıp ağlamak mı?", "Bergüzar hanım zorla mı yapıyorsunuz bırakın", "Yüzde bir maaşına ne şartlarda çalışanlar var utanmamış da" gibi eleştirilerle karşılaştı.







