Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları

Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de güzel oyuncu Bergüzar Korel. Tatilinden renkli kareler paylaşan Korel, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tatil anılarını takipçileriyle buluşturdu.

Renkli ve neşeli fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Korel'in pozlarına övgü dolu yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

Ünlü oyuncunun tatil keyfi, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor ve paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.