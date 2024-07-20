Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları

Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, renkli fotoğraflarını yayımlamaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi de Bergüzar Korel güzel oyuncu yaptığı tatilden kareleri sosyal medyadan paylaştı. Korel'in renkli fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Bergüzar Korel'in renkli tatil pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2024 11:13

Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de güzel oyuncu Bergüzar Korel. Tatilinden renkli kareler paylaşan Korel, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tatil anılarını takipçileriyle buluşturdu.

Renkli ve neşeli fotoğrafları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Korel'in pozlarına övgü dolu yorumlar yaparak beğenilerini dile getirdi.

Ünlü oyuncunun tatil keyfi, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor ve paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

 

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