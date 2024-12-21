Bergüzar Korel’in gelinlikli sahneleri sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi!

Dizinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel, canlandırdığı Zuhal karakteri için giydiği 90’lar tarzı gelinlikle hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medyayı büyüledi.

Bergüzar Korel, nostaljik gelinlik görüntülerini kamera arkası kareleriyle Instagram hesabında paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına “Evlendim, vuruldum, dondum. Böyle bir haftaydı” notunu ekleyen başarılı oyuncuya hayranlarından “Gelinlik size çok yakışmış, 90’ların tarzı bugünkü modellerden çok daha güzel” gibi övgü dolu yorumlar yağdı.

Dizide başrolü Mehmet Günsür ile paylaşan Korel, hem gelinlik sahneleriyle hem de etkileyici performansıyla izleyicilerden tam not aldı. “Annem Ankara”, duygusal anları ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranın en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumaya devam ediyor.