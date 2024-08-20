Bergüzar Korel'den yeni role yeni imaj

Bergüzar Korel, "Annem Ankara" dizisiyle ekranlara geri dönüyor: Yeni rol, yeni imaj....

Bergüzar Korel'den yeni role yeni imaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2024 18:11

Türk dizi dünyasının sevilen isimlerinden Bergüzar Korel, yeni projesi "Annem Ankara" için büyük bir değişim geçirdi. "Binbir Gece" ve "Vatanım Sensin" gibi unutulmaz yapımlarda başrol oynayan Korel, bu kez Ankara’da üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren "Zuhal Angigün" karakterine hayat verecek.

İmaj Değişikliği ile Dikkat Çekti

Londra’da geçirdiği dönemin ardından Türkiye’ye dönen Korel, yeni rolüne uygun olarak sarı saçlarına veda ederek kahverengi dalgalı bir görünüm kazandı. Sosyal medyada, Amerikalı pop yıldızı Britney Spears’ın "Oops!... I Did It Again" şarkısına göndermede bulunarak yaptığı paylaşım, hayranlarından büyük ilgi gördü. Korel’in yeni imajı, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

Gerçek Bir Hayat Hikayesi: Zuhal Angigün

"Annem Ankara" dizisinde Korel, 1990’lı yılların Ankara’sında, üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren bir kadını canlandıracak. Dizinin mottosu olan "Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" ifadesi, Zuhal Angigün’ün dokunaklı hikayesini özetliyor. Dizinin senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

BKM yapımcılığında hazırlanan "Annem Ankara", Korel’e başrolde Mehmet Günsür’ün eşlik edeceği güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin ve Celile Toyon gibi ünlü isimler de rol alacak.

Yeni Sezonda Kanal D’de

Gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyacak olan "Annem Ankara", yeni sezonda Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Bergüzar Korel’in dönüşü ve Zuhal karakterine getirdiği yorum şimdiden merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Selim Bayraktar'ın Çeşme'de kitesurf keyfi Selim Bayraktar'ın Çeşme'de kitesurf keyfi
Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti Yalı Çapkını dizisinde flaş ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda etti
Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor! Feridun Düzağaç ikinci kez baba oluyor!
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin doğacak bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin doğacak bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Dilan Polat hapisten çıktı soluğu eşi Engin Polat'ın yanında aldı! Dilan Polat hapisten çıktı soluğu eşi Engin Polat'ın yanında aldı!
Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur: Oğluma ulaşamıyorum
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!
  • 19-08-2024 12:50

Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka el ele görüntülendi!
  • 15-08-2024 13:34

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka el ele görüntülendi!