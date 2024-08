Bergüzar Korel'den yeni role yeni imaj

Türk dizi dünyasının sevilen isimlerinden Bergüzar Korel, yeni projesi "Annem Ankara" için büyük bir değişim geçirdi. "Binbir Gece" ve "Vatanım Sensin" gibi unutulmaz yapımlarda başrol oynayan Korel, bu kez Ankara’da üç çocuğuyla yaşam mücadelesi veren "Zuhal Angigün" karakterine hayat verecek.

İmaj Değişikliği ile Dikkat Çekti

Londra’da geçirdiği dönemin ardından Türkiye’ye dönen Korel, yeni rolüne uygun olarak sarı saçlarına veda ederek kahverengi dalgalı bir görünüm kazandı. Sosyal medyada, Amerikalı pop yıldızı Britney Spears’ın "Oops!... I Did It Again" şarkısına göndermede bulunarak yaptığı paylaşım, hayranlarından büyük ilgi gördü. Korel’in yeni imajı, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve olumlu yorum aldı.

Gerçek Bir Hayat Hikayesi: Zuhal Angigün

"Annem Ankara" dizisinde Korel, 1990’lı yılların Ankara’sında, üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren bir kadını canlandıracak. Dizinin mottosu olan "Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" ifadesi, Zuhal Angigün’ün dokunaklı hikayesini özetliyor. Dizinin senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda usta isim Faruk Teber oturuyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

BKM yapımcılığında hazırlanan "Annem Ankara", Korel’e başrolde Mehmet Günsür’ün eşlik edeceği güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizide Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin ve Celile Toyon gibi ünlü isimler de rol alacak.

Yeni Sezonda Kanal D’de

Gerçek bir hayat hikayesini ekranlara taşıyacak olan "Annem Ankara", yeni sezonda Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Bergüzar Korel’in dönüşü ve Zuhal karakterine getirdiği yorum şimdiden merakla bekleniyor.