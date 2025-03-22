Bergüzar Korel'den Annem Ankara'ya Duygusal Veda

Bergüzar Korel, Annem Ankara dizisinin final kararını ve vedasını duyurdu. Dizinin sona ermesinin ardından oyuncu duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Bergüzar Korel'den Annem Ankara'ya Duygusal Veda
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-03-2025 13:02

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Annem Ankara dizisinin final kararı almasının ardından duygu dolu bir veda paylaşımı yaptı. Korel, dizinin son bölümünden önce takipçilerine duygu yüklü bir mesaj gönderdi.

Bergüzar Korel'den "Annem Ankara"ya Veda

Bergüzar Korel, 1990'lı yılların Ankara’sında güçlü bir kadını canlandırdığı Annem Ankara dizisinin final kararını, sosyal medya hesabından duyurdu. Zuhal karakterine hayat veren Korel, dizinin kendi isteği dışında sona erdiğini belirterek, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Annem Ankara Dizisinin Konusu

Annem Ankara, 1990'lı yılların Ankara'sında, kocasının ihanetine uğrayan ve ailesinden desteğini bulamayan Zuhal'in, üç çocuğuyla birlikte sıfırdan bir hayat kurma çabalarını konu alıyordu. Ancak, dizi istenilen başarıyı yakalayamayarak final yapma kararı aldı.

Bergüzar Korel'in Veda Mesajı

Bergüzar Korel, final kararının ardından şu duygusal sözleri paylaştı:

"Aylarca eşi görülmemiş bir sevgiyle omuz omuza, kalp kalbe çalıştık. Her iş bitince kurulur güzel cümleler, ama Annem Ankara bir iş değildi bizim için. Hayattı, hayallerimizdi, çocukluğumuzdu, heyecanımız, hayal kırıklıklarımızdı... Vedamız bizim arzumuz dışında çok ani ve acı oldu. İçimizde çok büyük bir hüzün ve hiç bitmeyecek bir hasretle kaldı. Canım ekip, çok seviyorum sizi. Bizi hiç yalnız bırakmayan seyirci, size de çok teşekkür ediyorum. Bu pazar son kez Annem Ankara."

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