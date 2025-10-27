Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'den Setten İlk Kare

Yeni Sezonun Hikayesi

İlk ve Son dizisi üçüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni sezonda, dizinin merkezinde Güneş ve Serkan karakterleri yer alacak. Bu karakterlere Bergüzar Korel ve Timuçin Esen hayat veriyor. İzleyiciler, ikilinin sarsıcı aşk hikayesine ve hafızalara kazınacak sahnelerine tanıklık edecek. Yapım ekibi sezonun çekimlerine başladı ve setteki ilk fotoğraf yayınlandı. Böylece yeni sezon heyecanı resmi olarak başlamış oldu.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Dizinin üçüncü sezonunda geniş bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar ve Metin Belgin bulunuyor. Yeni sezonda ayrıca konuk oyuncu olarak Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı ve Selçuk Borak da izleyicilerin karşısına çıkacak. Böylece dizi, önceki sezonlardaki anlatım gücünü kadro dinamizmiyle pekiştiriyor.

Yapım Ekibi ve Yayın Detayları

Dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Devrim Yalçın yer alıyor. Yapım, Ortaks Yapım imzası taşıyor. Güçlü dramatik anlatımıyla dikkat çeken İlk ve Son, yeni sezonda da duygusal derinlik ve ilişki çatışmalarına yoğunlaşacak. İzleyiciler, dizinin üçüncü sezon bölümlerini yakında HBO Max platformunda izleyebilecek.