Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, “Annem Ankara” dizisi için sete çıktı!

Kanal D’nin yeni sezonda ekrana gelecek dizisi “Annem Ankara”, izleyiciyi derin bir yaşam mücadelesine tanık edecek. Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan dizi, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde ekranlara taşınıyor. Dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde start verilirken, setteki ilk görüntüler de hayranlarıyla buluştu.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür, “Annem Ankara” dizisi için sete çıktı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-09-2024 16:47

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi "Annem Ankara", gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senarist Başak Angigün’ün annesi Zuhal Angigün’ün hikayesinden ilham alarak kaleme aldığı dizide, başrolleri başarılı oyuncular Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Faruk Teber’in yaptığı dizide, üç evladın annesi ve kimsesiz bir adamın karısı Zuhal’in (Bergüzar Korel) hayat mücadelesi ekrana taşınacak. Dizinin güçlü kadrosunda ayrıca Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Celile Toyon gibi usta isimler de yer alıyor.

"Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!" sloganıyla dikkat çeken dizi, izleyicilere duygu yüklü bir hikaye sunacak. Korel ve Günsür’ün setten ilk görüntüleri büyük ilgi görürken, dizinin ne zaman yayınlanacağı ise büyük merak konusu oldu.

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