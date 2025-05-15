Bergüzar Korel kızı Leyla’yı paylaştı: Takipçileri hayran kaldı

Bergüzar Korel, kızı Leyla’yı sosyal medyada paylaştı. Takipçiler “Ne kadar büyümüş” yorumlarıyla küçük Leyla’ya hayran kaldı.

Bergüzar Korel kızı Leyla’yı paylaştı: Takipçileri hayran kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2025 09:01

Bergüzar Korel, oyuncu kimliğinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, 2009 yılında "Binbir Gece" dizisinde tanıştığı Halit Ergenç ile evlenmişti. Uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdüren çift, üç çocuklarıyla örnek bir aile tablosu çiziyor. En küçük çocukları olan Leyla, şimdi sosyal medyada gündem oldu.

Küçük Leyla Büyüdü, Takipçiler Şaşkın!

Çiftin 2021 yılında dünyaya gelen kızları Leyla, bugüne dek kameraların uzağında büyüdü. Bergüzar Korel, çocuklarının yüzünü göstermekten kaçınsa da zaman zaman duygusal ve samimi kareler paylaşmayı ihmal etmiyor. Son paylaşımı da yine yoğun ilgi gördü.

Instagram'da yaptığı son paylaşımda, Leyla’nın yüzünü göstermeyen Korel, kızının boyunun ve saçlarının uzadığını vurgulayan bir poz paylaştı. Bu kareye, “Leyla ne kadar büyümüş!” gibi yorumlar yağdı.

Mutlu Aile Tablosu Dikkat Çekiyor

16 yıllık evliliklerini gözlerden uzak ama bir o kadar da sağlam şekilde sürdüren Korel ve Ergenç çifti, her fırsatta aile bağlarını ön planda tutuyor. Ali, Han ve Leyla isimli üç çocuklarıyla vakit geçirmeyi çok önemseyen çift, sosyal medya hesaplarında da bu uyumu yansıtıyor.

Korel’in çocuklarına olan sevgisi ve onların gizliliğine verdiği önem, takipçilerinden takdir topluyor. Özellikle Leyla’nın büyümüş halini gören hayranlar, “Zaman çok hızlı geçiyor” ve “Maşallah, çok güzel bir kız olmuş” gibi yorumlar yaptı.

Bergüzar Korel'den Duygusal Paylaşımlar

Bergüzar Korel, sadece oyunculuğuyla değil, anneliğiyle de sosyal medyada ilgi görüyor. Üç çocuk annesi olarak hayatını büyük bir özveriyle sürdüren oyuncu, özellikle kızına dair yaptığı paylaşımlarla duygusal anlar yaşatıyor. Leyla’nın her geçen gün büyümesi, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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