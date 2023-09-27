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Bergen'in mezarı neden kafeste, kaç tane kilit var?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden, "Acıların Kadını" Bergen'in yaşamı, dramatik olaylarla doludur. Bergen'in hayatına dair bilinmeyenler, son zamanlarda Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu bir filmle tekrar gündeme geldi. Peki Bergen'in mezarı neden kafeste, kaç tane kilit var? Bergen'in mezarı nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldü? Mezarında ne yazıyor?

Bergen'in mezarı neden kafeste, kaç tane kilit var?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-09-2023 23:22

Türk müziğinde ünlü bir isim olan ve "Acıların Kadını" adıyla bilinen Bergen'in yaşamı çok üzücü bir öyküye sahiptir. Bergen'in mezarı neden kafeste, kaç tane kilit var? Bergen'in mezarı nerede, ne zaman ve nasıl öldürüldü? Mezarında ne yazıyor?

Bergen Kimdir? 

Türk arabesk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Bergen'in asıl adı Belgin Sarılmışer'dir. Onun acılı yaşam hikayesi, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde olduğu bir filmle tekrar gündeme gelmiştir. Bu film, izleyenleri Bergen'in hayatına dair detaylarla buluşturmuş ve meraklıları için pek çok sorunun cevabını vermiştir.

Bergen'in Mezarı Nerdedir?

Bergen'in ani ve trajik ölümünün ardından sevenleri onu anmaya devam etmektedir. Özellikle hayranları, onun son yolculuğunu nerede tamamladığını sıklıkla merak etmektedir. Sanatçı, vefatının ardından doğduğu topraklar olan Mersin'deki Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Bergen'in Mezarındaki Kafesin Hikayesi

Arabesk müziğin efsane ismi Bergen'in mezarını ziyaret edenler, mezarının etrafındaki büyük kafesi gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyememektedir. Bu kafes, Bergen'in hayatını sonlandıran kocası Halis Serbest'in tehdidi üzerine, annesi tarafından yaptırılmıştır. "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" sözü üzerine, Bergen'in annesi kızının huzur içinde sonsuz uykusuna dalmasını istemiş ve bu kafesi inşa ettirmiştir.

Bergen Nasıl Öldü?

Bergen, Anadolu turnesi esnasında Mersin'e gitmek üzere yoldayken, boşandığı eşi Halis Serbest'in saldırısına uğramıştır. Bu saldırıda Bergen, hayatını kaybederken, annesi Sabahat Çakar da ağır yaralanmıştır. Bergen'in vefatından bir gün sonra, memleketi Mersin'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanmıştır.

Bergen'in trajik ölümüne neden olan Halis Serbest, Almanya'da tutuklanmış ancak kısa süre sonra serbest bırakılmıştır. Bu durum, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olmuştur.

Halis Serbest, günümüzde Adana'da yaşamaktadır.

Bergen'in hikayesi, sadece müziğiyle değil yaşamıyla da daima hatırlanacak ve kuşaktan kuşağa aktarılacaktır.

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