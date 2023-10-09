Berfu Yenenler'den 'Kedicik' Açıklaması

'Kedicik' adlı belgesel, Adnan Oktar'ın suç örgütünün istismarlarını ele alarak büyük bir yankı uyandırdı. Bu belgeselin 8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar’ın suç örgütüne dair detayları ortaya koymasıyla birlikte, birçok kişi bu konuda duyduklarını ya da yaşadıklarını paylaşmaya başladı.

Belgeselden Etkilenen Bir İsim: Berfu Yenenler

Ünlü isimlerden biri olan Berfu Yenenler, belgeseli izledikten sonra yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Eser Yenenler'in eşi ve 2015'te Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Berfu, belgeselde anlatılan olayların üniversite yıllarında yaşadığı bir deneyimi hatırlattığını belirtti.

Berfu Yenenler, "Bir şey söyleyeceğim; 'Kedicik' belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, örgütün ne kadar yaygın ve etkili bir şekilde hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle üniversite döneminde genç kadınların bu tür tehlikelere ne kadar açık olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

'Kedicik' belgeselinin, Türkiye'de birçok kişinin bu konuda yaşadığı travmaları ve deneyimleri yeniden gün yüzüne çıkardığı söylenebilir. Özellikle ünlü isimlerin bu tür olayları paylaşması, konunun ciddiyetini ve önemini bir kez daha vurguluyor.