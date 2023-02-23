Berfu Yenenler gözyaşlarını tutamadı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler sonrası Berfu ve Eser Yenenler çifti çocuklar için çeşitli kampanyalara dahil oldu. Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya giden Eser- Berfu Yenenler çifti, dün akşam Fatih Altaylı'nın programına katıldı.

Eser Yenenler Malatya'daki durumu anlattı. Yenenler, "400 kişilik çadırkentte, her çadırda ortalama 15 kişi kalıyordu ve altı tane tuvalet iki tane de banyo vardı. Ayakta duran binalardaki insanlar zaten gitmiş ama yoksul halk çadırkentte kalmış. Van Belediyesi de çok yardımcı oldu. Biz de arabada yattık. Konu aslında bir yandan da şimdi de başlıyor aslında. Bu süreç çok uzun. Sürekli gideceğiz. O kadar iyi geldik ki insanlara. 'Unutulmayacağız' hissiyatını gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız. O insanlar güvenli bir yerde yaşayana kadar ülkece bu süreci bırakmamamız lazım. Oradaki çocuklar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Deprem bölgesindeki çocuklardan da bahseden Berfu Yenenler, duygusal anlar yaşadı. Yenenler, "Suriyeli çok çocuk var. Türk ve Suriyeli çocuklar kardeş gibiler. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı. Bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile 'sen de ister misin abla' diye soruyorlar" derken gözyaşlarını tutamadı.

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