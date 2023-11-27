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Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllar sonra tekrar bir araya geldi. İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix'te yayınlandı, ancak filmdeki bir sevişme sahnesi büyük ilgi çekti. Beren Saat'in canlandırdığı karakterin filmdeki orgazm sahnesi, sosyal medyada geniş bir şekilde tartışıldı.

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2023 11:02

Aşk-ı Memnu'dan tam 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u tekrar bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi uzun süredir gündemi meşgul ediyor.

Filmin dikkat çeken konusuyla birlikte, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un cesur sahneleri de büyük ilgi görüyor.

Özellikle sevişme sahneleriyle konuşulan ikiliden, Beren Saat'in bir barda orgazm taklidi yarışmasına katıldığı sahneler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beren Saat'in orgazm taklidi yaptığı anlara dair yapılan yorumlarda, "Taklidin taklidini bile yapmamış", "Ondan daha iyi orgazm taklidinin taklidi yaparım" gibi esprili ifadeler ön plana çıktı.

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