Susuz Yaz'ın Yeter'ini İrem Sak Canlandıracak

Ay Yapım’ın yeni yayın dönemi için hazırladığı ve Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşturacağı Susuz Yaz projesinin oyuncu kadrosu şekilleniyor. Hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam eden yapıma dahil olan İrem Sak canlandıracağı sürpriz karakterle televizyon izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hasan'ın Eşi Yeter Rolüyle Dönüyor

Yeni sezonda televizyonda güçlü bir dram hikayesi anlatmayı hedefleyen yapım dikkat çeken oyuncu tercihleriyle adından söz ettiriyor. Projede Yeter karakterine hayat verecek olan İrem Sak hikayenin merkezindeki kritik figürlerden birini canlandıracak. Dizide Yeter’in eşi Hasan rolünde ise genç kuşağın başarılı aktörlerinden Batuhan Bozkurt Yüzgüleç yer alacak. İkilinin canlandıracağı evli çiftin aralarındaki bağ ve yüzleşmeler dizideki olay örgüsünün temel çatışma noktalarından birini oluşturacak. Sak bu adımla birlikte uzun süredir uzak kaldığı ana akım televizyon dünyasına güçlü bir dönüş yapacak.

Çekimler Ekim Ayında Adana'da Başlıyor

Ay Yapım imzasını taşıyan dizinin takvimi ve mekan planlaması da netlik kazandı. Hikayenin atmosferine uygun görsel bir dünya kurmak isteyen yapım grubu çekimlerin Adana’da gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. Bölgenin kendine has dokusunu ve coğrafi zenginliğini sahnelere yansıtmayı amaçlayan prodüksiyon ekibi ekim ayı itibarıyla sete çıkarak ilk sahnelerin kaydına başlayacak. Yönetmen ekibi şehirdeki mekan keşiflerini tamamlarken teknik kadro da Adana'daki plato ve doğal alan hazırlıklarına hız verdi.

Yeni Sezonda Kanal D Ekranlarında

Televizyon yayıncılığında iddialı projelere imza atan Kanal D yeni yayın döneminde Susuz Yaz dizisini seyirciyle buluşturacak. Dram türündeki güçlü anlatımıyla ekran yarışında üst sıraları hedefleyen dizi oyuncu seçimleriyle şimdiden dizi tutkunlarının dikkatini çekti. İrem Sak’ın kadroya katılması ise sosyal medya platformlarında projeye yönelik ilgiyi daha da artırdı. Hazırlıkları büyük bir gizlilik ve özenle yürütülen yapım ekim ayında başlayacak çekim maratonunun ardından sonbahar aylarında izleyicinin karşısına çıkacak.