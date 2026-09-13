Nebahat Çehre'den Eda Ece'ye Övgü Dolu Sözler: "Hep Daha Çok Parla Kızım"

Sosyal medya hesabından Eda Ece ile fotoğraflarını paylaşan usta oyuncu Nebahat Çehre genç meslektaşının yeteneğini ve enerjisini öven sözlerle dikkat çekti.

Nebahat Çehre'den Eda Ece'ye Övgü Dolu Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 11:01

Nebahat Çehre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekti. Rol aldığı unutulmaz yapımlarla izleyicilerin hafızasında yer edinen 82 yaşındaki sanatçı, meslektaşı Eda Ece ile yan yana geldiği samimi bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı oyuncunun genç meslektaşına yönelik kaleme aldığı övgü dolu ifadeler kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı buldu.

Genç Kuşağa Zarif Destek

Sosyal medya platformunu aktif kullanan tecrübeli sanatçı Eda Ece ile birlikte yer aldığı kareye duygusal bir not ekledi. Sanat dünyasındaki tecrübesini genç kuşakla paylaşmanın kıymetine değinen Çehre meslektaşına şu sözlerle seslendi: "Bazen parlayan yıldızlara yol vermek, ışıklarını daha da büyütmek gerekir… Edacığım, enerjinle, yeteneğinle, güzel kalbinle hep daha çok parla güzel kızım. Aynı hikâyede yan yana olmak da ayrı bir keyif." 

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

İkilinin samimi karesi ve Çehre'nin kaleme aldığı sıcak mesaj binlerce kullanıcıdan beğeni ve tebrik yorumu aldı. Takipçiler, usta oyuncunun zamana meydan okuyan duruşunu ve genç nesil meslektaşlarına gösterdiği yapıcı yaklaşımı takdirle karşıladı. Sanat camiasından çok sayıda ünlü isim de fotoğrafa destek vererek iki başarılı oyuncunun bir araya gelmesini sevinçle karşıladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girdi.

Ekranların Unutulmaz Karakterlerinden Günümüze

Geçmiş yıllarda Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl projesindeki Valide Sultan rolleriyle televizyon tarihine geçen Çehre üretkenliğini sürdürüyor. Yıllara yayılan kariyerinde her zaman titiz tercihler yapan duayen oyuncu güçlü duruşuyla göz kamaştırıyor. 

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