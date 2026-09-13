Giray Altınok'un Sunduğu The Traitors Türkiye'de İkinci Sezon Heyecanı

The Traitors Türkiye'nin ikinci sezon çekimleri başladı. Giray Altınok'un sunduğu projede yıldız isimler zirve için mücadele edecek.

Giray Altınok'un Sunduğu The Traitors Türkiye'de İkinci Sezon Heyecanı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 10:49

Dünya genelinde geniş izleyici kitlelerine ulaşan reality yarışma formatı The Traitors yerli uyarlamasıyla ekran yolculuğunu sürdürüyor. İlk olarak Hollanda televizyonlarında ekrana gelen, ardından İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerde yüksek reytingler toplayan yapım Türkiye'deki ikinci sezonu için düğmeye bastı. Dijital yayın platformu Prime Video üzerinden seyirciyle buluşan programın set hazırlıkları bitti ve ekip çekimlere resmen başladı. Başarılı oyuncu Giray Altınok bu dönemde de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Strateji ve Gizem Dolu Bir Sezon

Yarışmacıların taktiksel hamlelerle birbirini elediği ve aralarındaki gizli hainleri açığa çıkarmaya çalıştığı konsept yeni bölümlerde temposunu daha da artırıyor. Güçlü sahne hâkimiyeti ve ekran enerjisiyle ilk sezonda beğeni toplayan Giray Altınok yarışmadaki psikolojik gerilimi ustalıkla yönetecek. Prodüksiyon ekibi hazırlık süreçlerini noktalayarak kamera kayıtlarına girdi. Formatın ruhuna uygun şekilde gizem ve strateji temelleri üzerine inşa edilen oyun kurgusu izleyenlere soluksuz bir serüven yaşatmayı hedefliyor.

Renkli İsimler Şampiyonluk İçin Sette

Yeni dönemin merakla beklenen yarışmacı kadrosu da prodüksiyonun başlamasıyla beraber netlik kazandı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündemde kalan Şeyma Subaşı kalenin gizemli atmosferinde zekice kurgulanmış hamleler geliştirecek. Dijital içerik dünyasının popüler üreticisi Enes Batur ise stratejik adımlarıyla oyundaki güç dengelerini değiştirmeye çalışacak. Ekibe katılan bir diğer dikkat çekici sima televizyon yorumcusu Ebru Şancı Öztürk oldu. Yarışma tecrübesiyle bilinen Nisa Bölükbaşı da şampiyonluk kupasını kaldırmak adına taktiksel bir mücadele verecek.

Yayın Takvimi Şimdiden Merak Konusu

Birbirinden farklı alanlarda tanınan yarışmacılar kalede gizlenen hainleri tespit etmek ya da kimliğini gizleyerek sona ulaşmak adına kıyasıya mücadele edecek. Sette motor denilmesiyle beraber yayın tarihine yönelik geri sayım da hız kazandı. Dijital içerik alanındaki iddiasını sürdüren Prime Video yeni bölümleri sonbahar yayın döneminde izleyicilerin beğenisine sunacak. Akıl oyunlarının ve taktiksel yüzleşmelerin zirveye çıkacağı yapım yakında platformdaki yerini alarak heyecan dolu dakikaları ekranlara taşıyacak.

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