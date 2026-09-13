Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj Değişikliği: Saçları Çok Beğenildi

Saçlarını kısacık kestirerek kızıla boyatan şarkıcı Melek Mosso sosyal medya hesabından paylaştığı yeni kareleriyle takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj Değişikliği: Saçları Çok Beğenildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-09-2026 10:41

Melek Mosso imajında radikal bir değişime gitti. Güçlü sahne performansları ve kendine has yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı uzun yıllardır benimsediği saç modelini değiştirerek hayranlarını şaşırttı. Dijital mecraları düzenli biçimde kullanan popüler müzisyen yeni tarzını sergileyen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısacık Saçlar ve Canlı Kızıl Tonlar

Görsel kimliğinde beklenmedik bir adım atan şarkıcı alışılagelen uzun saçlarına veda etti. Saçlarını oldukça kısa kestiren ünlü sanatçı renk tercihinde de cesur bir yol izledi. Koyu tonları bırakarak kızılın enerjik yansımalarını saçlarına taşıyan Mosso bambaşka bir havaya büründü. Yenilenen görüntüsüyle objektif karşısına geçen ve farklı açılardan çektirdiği portreleri peş peşe yayımlayan müzisyen cesur stilini gözler önüne serdi.

Sosyal Medya Takipçilerinden Yoğun İlgi

Kişisel hesabından paylaştığı karelerle kısa sürede binlerce beğeni toplayan başarılı yorumcu dijital dünyada geniş bir yankı uyandırdı. Mosso’nun bu ani hamlesi müzik camiasında ve moda çevrelerinde büyük ilgi gördü. Fotoğrafların altına çok sayıda destek mesajı bırakan sevenleri, şarkıcının modern duruşunu öne çıkardı. Yeni saç modelinin sanatçının enerjik sahne aurasıyla bütünleştiğini savunan takipçiler paylaşımların altına binlerce övgü dolu yorum yazdı.

Ayrılık Sonrası Sahneye ve İmajına Odaklandı

Özel yaşantısındaki gelişmelerle de basının odağında yer alan Melek Mosso yakın geçmişte evliliğini noktalamıştı. Oyuncu Serkan Sağdıç ile yaklaşık iki yıl süren beraberliğini geçtiğimiz ekim ayında tek celsede bitiren sanatçı bu süreci dostane biçimde tamamladı. Ayrılığın ardından sessizliğini koruyan ve tüm mesaisini konser maratonuna ayıran ünlü isim kişisel hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaşadığı dönüm noktasının ardından sahne projelerine ağırlık veren Mosso imajını yenileyerek pozitif enerjisini hem konserlerine hem dış görünüşüne yansıtmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Tahliye Edilen Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İlk Görüntüsü Tahliye Edilen Sosyal Medya Fenomeni Fatma Soydaş'ın İlk Görüntüsü
Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan Küslüğünü Bitiren Sürpriz Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan Küslüğünü Bitiren Sürpriz
Nolasco ile Serenay Sarıkaya Buluşmasının Sebebi Belli Oldu Nolasco ile Serenay Sarıkaya Buluşmasının Sebebi Belli Oldu
Pankreas Kanseri Tedavisi Gören Gül Onat Taburcu Oldu Pankreas Kanseri Tedavisi Gören Gül Onat Taburcu Oldu
Ebru Gündeş'in 200 Bin Dolarlık Yüz Gerdirme Operasyonu: İlk Fotoğraflarını Paylaştı Ebru Gündeş'in 200 Bin Dolarlık Yüz Gerdirme Operasyonu: İlk Fotoğraflarını Paylaştı
Sevdan Bir Ateş'in 2. Bölüm Ön İzlemesi İzleyiciyle Buluştu Sevdan Bir Ateş'in 2. Bölüm Ön İzlemesi İzleyiciyle Buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”
  • 09-09-2026 17:54

Ozan Güven’den Meryem Uzerli Bombası! “Topkapı’da Yaşarız”

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar
  • 07-09-2026 11:06

Filenin Sultanları Yine Zirvede! Ünlü İsimlerden Olay Mesajlar

Cem Yılmaz GORA’yı Unuttu! Yeni Filmi Belli Oldu
  • 07-09-2026 10:11

Cem Yılmaz GORA’yı Unuttu! Yeni Filmi Belli Oldu

Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı!
  • 09-09-2026 20:10

Berk Oktay’ın Kızıyla İlgili Sözleri Yürekleri Isıttı!