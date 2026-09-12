Şebnem Ferah'tan Hayranlarına Yeni Turne Müjdesi

Şebnem Ferah dinleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sahnelere dönme kararının ardından yoğun ilgiyle karşılaşan usta sanatçı konser takvimini genişletme kararı aldı. İlk duyurulan şehirlerdeki biletlerin rekor hızla tükenmesi üzerine harekete geçen ünlü müzisyen Türkiye turnesine yeni duraklar ekleyerek dinleyicilerine büyük bir sürpriz yaptı.

İlk Konserlerin Biletleri Dakikalar İçinde Bitti

Başarılı rock sanatçısının sahnelere döneceğini açıklaması müzik dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Sanatçının 18 Eylül'de İzmir Arena'da ve 24 Eylül'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserlerin biletleri gişeye çıktığı ilk dakikalarda tükendi. Benzer şekilde 2 Ekim'de Başkent seyircisiyle buluşacağı Ankara konserinin biletleri de eylül ayı başında tamamen bitti. Hayranlarının gösterdiği bu yoğun ilgi ve açıkta kalan binlerce dinleyicinin talebi konser ekibini yeni bir takvim hazırlamaya yöneltti.

Turne Programına Beş Yeni Konser Eklendi

Gelen yoğun çağrılara kayıtsız kalmayan Şebnem Ferah konser rotasını Türkiye'nin farklı şehirlerine doğru genişletti. Hazırlanan yeni programa göre ünlü şarkıcı 10 Ekim'de Antalya'da, 17 Ekim'de İstanbul'da, 24 Ekim'de Bursa'da ve 31 Ekim'de Adana'da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Rock müziğe damga vuran parçalarını binlerce seveniyle seslendirecek olan usta sanatçı 7 Kasım akşamı ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde dinleyicilerini ağırlayacak. Böylece ünlü müzisyen sonbahar döneminde beş yeni canlı performans sunacak.

Yeni Biletler 14 Eylül Pazartesi Günü Satışta

Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği yeni konserlerin satış takvimi de kesinleşti. Antalya, Bursa, Adana ve İstanbul sahnelerinde gerçekleşecek beş yeni konserin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü eş zamanlı olarak müzikseverlerin erişimine açılacak. Sosyal medya mecralarında hızla yayılan duyurunun ardından binlerce takipçi satış saatini beklemeye başladı. Güçlü sahne duruşu ve klasikleşmiş geniş şarkı repertuvarıyla sahnede fırtına estirecek olan deneyimli yorumcu sonbahar sezonunun en iddialı canlı performanslarına imza atacak.