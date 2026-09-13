Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş Nişanlandı: Tepsiye Para Yağdı

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Aylin karakteriyle tanınan oyuncu Hamide Akkuş bir süredir beraberlik yaşadığı Tugay Ercins ile evlilik yolunda ilk resmi adımı atarak nişanlandı. Çiftin heyecan dolu gününde aile büyükleri ve yakın dost çevresi ikiliyi yalnız bırakmadı.

Geleneksel Törenle Evliliğe İlk Adım

Sıcak ve samimi bir atmosferde organize edilen törende aile bağları ve gelenekler ön plandaydı. Evlilik kararlarını resmiyete döken çift davetlilerin huzurunda yüzüklerini taktı. Tören alanını özenle hazırlayan ikili mutluluklarını sevdikleriyle paylaşırken ortamdaki neşeli sohbetler güne ayrı bir renk kattı.

"Makas Kesmiyor" Adeti Kahkaha Yarattı

Nişan yüzüklerinin kurdelesi kesileceği esnada geleneksel ritüellerden biri olan "makas kesmiyor" adeti sahnelendi. Yüzük tepsisini tutan davetli kendisine uzatılan sembolik bahşişi yeterli bulmayınca makası açmayı reddetti. Bunun üzerine devreye giren damat ve yakınları tepsiyi tutan kişiyi ikna etmek amacıyla nakit paraları peş peşe tepsiye bırakmaya başladı.

Yüzük Tepsisine Para Yağdı

İkna çabalarının hızlanmasıyla birlikte salonda eğlenceli dakikalar yaşandı ve yüzük tepsisi kısa sürede banknotlarla doldu. Tepsiyi dolduran paraların ardından makas nihayet keserken genç çift alkışlar arasında nişan kurdelesini kesti. Yaşanan bu keyifli anları davetliler cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Törene katılan konukların sosyal medya hesaplarından yayımladığı renkli anlar dijital platformlarda kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özellikle yüzük tepsisine para saçılan anların yer aldığı video kesitleri çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan Hamide Akkuş ile Tugay Ercins çifti düğün hazırlıklarına şimdiden başladı.