Beren Saat'in koltuk değnekli deniz keyfi

12 yıl önce rol aldığı dizinin final yemeği çıkışında yaşadığı benzer bir kaza sonucu ayağını burkan Beren Saat, bu defa yurt dışı tatilinde de benzer bir talihsizliği yaşadı. Uçaktan tekerlekli sandalyeyle indirilen ve ayağına atel takılan ünlü oyuncu, evinde iki hafta boyunca dinlendikten sonra ateli çıkardı.

Ancak ayağının toparlanması biraz daha zaman alacağı için Beren Saat, Bodrum tatilinde de koltuk değneği kullanmaya devam etti. Kenan Doğulu'nun yardımıyla denize giren Saat, güneşlenme ve deniz keyfini koltuk değneğiyle birlikte yaşadı. Tatil boyunca çift, kaldıkları otelin plajında keyifli anlar geçirdi.

Beren Saat'in sakatlığına rağmen tatil planlarını değiştirmeyip hayatın tadını çıkarması, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Saat'in özel hayatına dair paylaşımları ve pozitif tutumu, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ünlü çiftin Bodrum tatilinde yaşadıkları, hem sahil keyfi hem de Beren Saat'in sakatlığa rağmen moralini yüksek tutuşuyla öne çıktı. Takipçiler, Saat'in kısa süre içinde sağlığına kavuşmasını ve daha fazla keyifli anı yaşamasını diliyor.



