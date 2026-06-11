Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan Dahil 22 Ünlü İsim Gözaltında!

İstanbul güne magazin ve sanat dünyasının belirli çevrelerini yakından ilgilendiren oldukça hareketli şafak vakti gerçekleştirilen büyük bir operasyon haberiyle uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki takibe takılan birçok isme yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplum sağlığını ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden uyuşturucu maddelerin ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen bu geniş çaplı soruşturma kapsamında aralarında tanınmış bazı simaların da bulunduğu toplam 22 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda aylardır titizlikle yürütülen fiziki takibin ardından narkotik ekipleri günün ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen adreslerde eş zamanlı olarak düğmeye bastı.

Narkotik Ekipleri Şafak Vakti Düğmeye Bastı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılan şüphelileri evlerinde gözaltına aldı. Operasyon kapsamında adreslerinde arama yapılan ve gözaltı prosedürleri uygulanan şüpheliler emniyet kuralları doğrultusunda ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere en yakın hastanelere sevk edildiler. Hastanedeki kontrollerinin hemen ardından ise ifadeleri alınmak ve yasal süreçleri başlatılmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldüler.

Sabaha karşı gerçekleştirilen bu ani operasyonla emniyete götürülen şüphelilerin listesinde; sosyal medyanın yakından tanıdığı bazı fenomenler, eğlence sektörü işletmecileri, moda dünyasından isimler ve ticaretle uğraşan çeşitli simalar yer alıyor.

GÖZALTINA ALINANLAR

⁠Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)

⁠Tolga ÇAM(Modacı)

⁠Ferhan KAYA (Borsacı)

⁠Murat SAYGI(Yönetmen)

⁠Enis Ahmet ONAT

Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)

Emre TARİ (İş adamı)

Hasan VATAN

Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)

Kenan DOĞULU (Şarkıcı)

Beren SAAT (Oyuncu)

Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)

Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)

Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)

Yaşar İPEK (Şarkıcı)

Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)

Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)

Enis ARIKAN (Oyuncu)

Rafet Eren YORULMAZER

Ali Efe BEZCİ

Selin CİĞERCİ