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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’a “Bihter” sorusu

13 yıl sonra "Aşk-ı Memnu" dizisinin unutulmaz çifti Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin galasında bir araya geldi. Basın mensupları, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu "Bihter" filmi hakkında sorular yöneltti. Ancak, iki ünlü isim de filmi henüz izlemediklerini ifade etti.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’a “Bihter” sorusu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2023 16:59

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu" projesinden tam 13 yıl sonra "İstanbul İçin Son Çağrı" filmiyle bir araya geldi. Filmin galasında, geçen perşembe yayınlanan "Bihter" filmi ile Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un buluşması konuşuldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, "Bihter" filmi hakkında sorulan sorulara, henüz filmi izlemediklerini ifade ederek yanıt verdiler. Tatlıtuğ, projenin tekrarlanmasını değerlendirirken, "Her işin kendi dinamiği onu eşsiz kılıyor. Projeye emek veren herkese teşekkür etmek lazım. Bir proje tekrarlanabilir, farklı yorumlarla hayata geçirilebilir. Kıyaslama yapmak doğru değil. İzlemedim ama en kısa sürede izleyeceğim" şeklinde konuştu.

"Aşk-ı Memnu" dizisinin tekrar çekilmesi durumunda oyunculuğa sıcak baktığı sorusuna ise Tatlıtuğ, "Şartlara bağlı" yanıtını verdi.

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