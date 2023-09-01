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Berdan Mardini Pembe Takımı ile Ortalığı Karıştırdı ''Vazgeç Artık Şu Pembeden''

Son zamanlarda giyimi ile ön plana çıkan Berdan Mardini yine yaptı yapacağını. Berdan Mardini Pembe takım kıyafeti ile verdiği pozların altına bir de yorum yazınca olanlar oldu.

Berdan Mardini Pembe Takımı ile Ortalığı Karıştırdı ''Vazgeç Artık Şu Pembeden''
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2023 11:30

Son zamanlarda giyimi ile ön plana çıkan Berdan Mardini yine yaptı yapacağını. Berdan Mardini Pembe takım kıyafeti ile verdiği pozların altına bir de yorum yazınca olanlar oldu. Sosyal medyayı ikiye bölen Berdan Mardini'nin pembeler içindeki haline yorumu ise '' "Ben seviyorum, yakışmış bence'' oldu. Takipçilerini özellikle de son zamanlarda değişik giyimi ile şaşırtan bunu da dikkat çekmek için yaptığı konuşulan ünlü sanatçı Berdan mardini son paylaşımı ile de gündeme çıkmaya başardı.

Berdan Mardini pembe takım kıyafeti ile yine sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Herkes Berdan Mardini'nin son halini merakla araştırıp, sonrada yorum yapmakta gecikmedi. Farklı giyim tarzı ile çok konuşulan isim, geçtiğimiz aylarda tayt giyip poz vermişti. Geçtiğimiz haftalarda da pembe ayakkabıları ile dikkatleri toplamıştı. 

Vizyonda izlenme rekorları kıran Barbie filmine ailesiyle giden Berdan Mardini, pembe spor ayakkabıları ile filme ayak uydurduğunu mizahi bir şekilde açıklamıştı. Geçtiğimiz gün pembe takım kıyafeti ile paylaşımının altına yorumu ise 'bence yakıştı' olurken, sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimi takipçisi yine tarzını konuşturdu yorumlarını yaparken, kimi takipçileri de artık vazgeç şu pembelerden dedi.  Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Berdan Mardini'nin Instagram'da 315 bin takipçisi bulunuyor.

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