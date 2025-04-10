Benzine İkinci Büyük İndirim Geliyor! Araç Sahipleri Dikkat

Brent petrol fiyatları düşüyor, indirimler art arda geliyor

Küresel piyasalarda yaşanan Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Motorine yapılan indirimlerin ardından şimdi gözler benzine çevrildi. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi: Benzine ikinci bir indirim daha yolda!

Benzine iki günde 3 lira 30 kuruşluk düşüş

Dün gece itibarıyla benzine 2 lira 13 kuruşluk indirim geldi. Ancak bu indirimle yetinilmeyecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 36 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor. Bu durumda, iki gün içinde toplamda 3 lira 30 kuruşluk bir indirim gerçekleşmiş olacak.

Global piyasalar ve petrol savaşları indirimi tetikliyor

ABD-Çin ticaret savaşları ve OPEC+’ın üretim artışı açıklamaları, petrol fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ediyor. Brent petrol, hafta başında yüzde 13'e varan değer kaybıyla dikkat çekti. Perşembe günü kısa süreli bir toparlanma görülse de 60 doların altına inme endişesi sürüyor.

Çin’in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 84’ten yüzde 125’e çıkarması, küresel petrol talebi üzerinde yeni soru işaretleri yarattı.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 44.65 TL

Motorin: 44.31 TL

LPG: 27.39 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 44.50 TL

Motorin: 44.19 TL

LPG: 26.79 TL

Ankara:

Benzin: 45.22 TL

Motorin: 45.06 TL

LPG: 27.29 TL

İzmir:

Benzin: 45.58 TL

Motorin: 45.41 TL

LPG: 27.24 TL

Brent petrolün seyrine göre yeni indirimler olabilir

Brent petrolün 65 dolar bandında tutunamaması ve arz fazlasının devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde yeni indirimler de gündeme gelebilir. Araç sahipleri için bu gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.