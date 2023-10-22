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Benzin Zamlandıkça Elektrikli Otomobil Satışları Adeta Patlama Yapıyor

2023'te Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 862 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. Benzinli ve dizel otomobil satışındaki değişikliklerle birlikte, elektrikli otomobillerin pazardaki payı yüzde 5,9'a yükseldi. Hibrit ve elektrikli araçların toplam payı ise yüzde 16,4 oldu. Öne çıkan otomotiv trendleri ve istatistikler için detaylarımıza göz atın.

Benzin Zamlandıkça Elektrikli Otomobil Satışları Adeta Patlama Yapıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 17:37

Türkiye'de son dönemlerde elektrikli otomobil satışları adeta bir patlama yaşadı. 2023 yılına gelindiğinde bu satışlarda geçen yıla göre yüzde 862 artış yaşandı ve 39 bin 51 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Genel otomobil ve hafif ticari araç satışlarına baktığımızda 2023 Ocak-Eylül döneminde yüzde 64,8'lik bir artışla 857 bin 575 adete ulaşıldığını görüyoruz.

Pazarın Lideri: Benzinli Otomobiller Ancak bu satışlara genel olarak baktığımızda benzinli otomobillerin 448 bin 152 adetle liderliğini koruduğunu, dizel otomobillerin 102 bin 184 adetle ikinci sıradan takip ettiğini görmekteyiz. Hibrit otomobil satışları 70 bin 72, otogazlı otomobil satışları da 7 bin 431 adet olarak kaydedilmiştir.

Elektrikli Otomobil Satışlarında Rekor Artış 2022'de 4 bin 56 olan elektrikli otomobil satışları, 2023'te 39 bin 51 adede ulaşarak otogazlı otomobil satışlarını geride bıraktı. Bu, elektrikli otomobil satışlarında yüzde 862,8'lik bir artışa işaret ediyor. Bu artışın arkasında yatan nedenleri incelediğimizde ise akaryakıt fiyatlarındaki yükselme başlıca etken olarak öne çıkıyor.

Benzinli ve Dizel Otomobil Satışlarında Durum 2022'de benzinli otomobillerin satış oranı yüzde 69,9 iken, 2023'te bu oran yüzde 67,2'ye düştü. Dizel otomobillerde ise bu oran yüzde 17,2'den 15,3'e geriledi. Otogazlı otomobillerdeki pay da 1,7'den 1,1'e indi.

Elektrikli Otomobillerin Pazardaki Payı Türkiye'deki otomobil satışlarında elektrikli otomobillerin payı yüzde 1'den 5,9'a yükselirken, hibrit otomobillerin payı da 10,2'den 10,5'e çıktı. Bu verilere baktığımızda elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam pazarda yüzde 16,4'lük bir dilimi kapladığını görmekteyiz.

Türkiye Pazarına Yeni Elektrikli Modeller Geliyor Öte yandan, otomotiv sektöründeki birçok marka, iddialı elektrikli otomobil modellerini bu yıl içerisinde Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor. Bu durum, elektrikli araç satışlarının önümüzdeki yıllarda da artışını sürdüreceğini gösteriyor.

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