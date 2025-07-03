Bensu Soral, “Organize İşler” Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Yılmaz Erdoğan’ın kült film serisi Organize İşler, bu kez dizi olarak ekranlara geliyor. Netflix’te yayınlanacak olan projede, serinin sevilen oyuncularından Bensu Soral da yer alacak. Soral, filmde hayat verdiği Asım’ın kızı karakteriyle yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin Hazırlıkları Son Sürat Devam Ediyor

Organize İşler’in dizi versiyonu için senaryo ve set çalışmaları hızla ilerliyor. 8 bölümlük olarak planlanan dizi, Eylül ayının ilk haftasında sete çıkacak. İstanbul’da geçecek hikâyenin bazı sahneleri ise Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğinde oluşturulan özel dekorda çekilecek. Özellikle Asım’ın otopark sahneleri burada hayata geçirilecek.

Eski Kadrodan Kimler Var?

Başrolde yer alacak isimlerden biri yine Kıvanç Tatlıtuğ olacak. Ancak izleyiciler, önceki filmlerdeki diğer karakterlerin de dizide olup olmayacağını merak ediyordu. İlk netleşen isimlerden biri ise Bensu Soral oldu. Sazan Sarmalı filminde Asım’ın kızı rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, aynı karakterle dizide de yer alacak.

Bensu Soral’dan Şifreli Açıklama

Dün Nişantaşı City’s AVM çıkışında görüntülenen Bensu Soral, gazetecilerin soruları üzerine gizemli bir yanıt verdi: “Bir şey var, söyleyemiyorum ama…”. Oyuncunun bu sözleri, diziye katılacağını doğrular nitelikte yorumlandı. Şimdilik detay vermese de projeye dahil olduğu kesinleşen Soral’ın, rolü ve hikâye içindeki konumu merakla bekleniyor.

Organize İşler: Dizi Versiyonu İçin Geri Sayım Başladı

Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak olan Organize İşler dizisi, hem nostalji hem de yenilik vaadiyle geliyor. Güçlü kadrosu, dinamik hikâyesi ve sinematik kalitesiyle büyük ilgi görmesi beklenen yapımda Bensu Soral’ın performansı şimdiden merak konusu oldu.