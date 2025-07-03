Bensu Soral, “Organize İşler” Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!

Bensu Soral, Netflix’in “Organize İşler” dizisinde yer alacak. Asım’ın kızı rolüyle projeye geri dönüyor. Detaylar haberimizde!

Bensu Soral, “Organize İşler” Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-07-2025 14:55

Yılmaz Erdoğan’ın kült film serisi Organize İşler, bu kez dizi olarak ekranlara geliyor. Netflix’te yayınlanacak olan projede, serinin sevilen oyuncularından Bensu Soral da yer alacak. Soral, filmde hayat verdiği Asım’ın kızı karakteriyle yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizinin Hazırlıkları Son Sürat Devam Ediyor

Organize İşler’in dizi versiyonu için senaryo ve set çalışmaları hızla ilerliyor. 8 bölümlük olarak planlanan dizi, Eylül ayının ilk haftasında sete çıkacak. İstanbul’da geçecek hikâyenin bazı sahneleri ise Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğinde oluşturulan özel dekorda çekilecek. Özellikle Asım’ın otopark sahneleri burada hayata geçirilecek.

Eski Kadrodan Kimler Var?

Başrolde yer alacak isimlerden biri yine Kıvanç Tatlıtuğ olacak. Ancak izleyiciler, önceki filmlerdeki diğer karakterlerin de dizide olup olmayacağını merak ediyordu. İlk netleşen isimlerden biri ise Bensu Soral oldu. Sazan Sarmalı filminde Asım’ın kızı rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu, aynı karakterle dizide de yer alacak.

Bensu Soral’dan Şifreli Açıklama

Dün Nişantaşı City’s AVM çıkışında görüntülenen Bensu Soral, gazetecilerin soruları üzerine gizemli bir yanıt verdi: “Bir şey var, söyleyemiyorum ama…”. Oyuncunun bu sözleri, diziye katılacağını doğrular nitelikte yorumlandı. Şimdilik detay vermese de projeye dahil olduğu kesinleşen Soral’ın, rolü ve hikâye içindeki konumu merakla bekleniyor.

Organize İşler: Dizi Versiyonu İçin Geri Sayım Başladı

Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak olan Organize İşler dizisi, hem nostalji hem de yenilik vaadiyle geliyor. Güçlü kadrosu, dinamik hikâyesi ve sinematik kalitesiyle büyük ilgi görmesi beklenen yapımda Bensu Soral’ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Bahar’a güçlü transfer: Mert Turak diziye katıldı Bahar’a güçlü transfer: Mert Turak diziye katıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bilim ve gerilim dolu bir rolle geliyor Kıvanç Tatlıtuğ bilim ve gerilim dolu bir rolle geliyor
Çift Kişilik Oda Dizisi İçin Final Kararı Verildi! Çift Kişilik Oda Dizisi İçin Final Kararı Verildi!
Yankı Dizisinin İkinci Sezon Hazırlıkları Başladı: Üç Yeni Oyuncu Kadroda! Yankı Dizisinin İkinci Sezon Hazırlıkları Başladı: Üç Yeni Oyuncu Kadroda!
Afra Saraçoğlu’lu Pera Dizisine 4 Yeni Oyuncu Daha Katıldı! Afra Saraçoğlu’lu Pera Dizisine 4 Yeni Oyuncu Daha Katıldı!
Öykü Gürman “Gassal” Dizisinin Yeni Sezon Kadrosunda! Öykü Gürman “Gassal” Dizisinin Yeni Sezon Kadrosunda!
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”
  • 02-07-2025 10:23

Burcu Özberk: “Ülkemde Tatil Yapmak Gibisi Yok!”

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:09

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!
  • 02-07-2025 14:47

Demet Özdemir’den Sezon Finali Sonrası Tatil Pozları!

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler
  • 30-06-2025 10:47

Burak Deniz ile Yaren Güldiken aşkı belgelendi! İlk kez birlikte görüntülendiler

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”
  • 04-07-2025 11:21

Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik’le Tartışma İddialarına Açıklık Getirdi: “Tartıştık, Sonra Barıştık”