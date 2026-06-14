Bennu Gerede'nin Videosu Ortalığı Karıştırdı! Doktorlar Ayakta

Bennu Gerede son günlerde yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Daha önce yaptığı sıra dışı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Gerede bu kez paylaştığı bir videoyla hem takipçilerinin hem de doktorların dikkatini çekti.

Paylaştığı videoda normalde vajinal bölge için kullanılan bir kremi önce özel bölgesine ardından da yüzüne uygulayan Gerede bunu tamamen kendi tercihiyle yaptığını söyledi. Ancak video kısa sürede sosyal medyada yayılınca tartışmalar da beraberinde geldi.

"Ben Sadece Kendi Deneyimimi Paylaşıyorum"

Videoda kullandığı ürün hakkında konuşan Gerede özellikle menopoz döneminde değişen östrojen seviyelerinin cilt üzerinde bazı etkiler yaratabileceğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu kremin cilde de fayda sağlayabileceğini düşündüğünü anlattı.

Gerede herhangi bir tavsiye vermediğinin de altını çizdi. Kendisinin doktor olmadığını belirten ünlü isim yalnızca kendi deneyimlerini paylaştığını söyledi. Yani videonun amacının insanlara yönlendirme yapmak değil kendi rutinini göstermek olduğunu savundu.

Doktorlardan Peş Peşe Açıklamalar Geldi

Fakat videonun ardından sağlık dünyasında ciddi bir tartışma başladı. Birçok uzman hormon içeren ürünlerin doktor kontrolü dışında ve kullanım amacı değiştirilerek kullanılmasının riskli olabileceğini dile getirdi. Özellikle sosyal medya gibi geniş kitlelere ulaşan platformlarda yapılan bu tür paylaşımların insanları yanlış yönlendirebileceğini söyleyen doktorlar takipçilerin gördükleri her uygulamayı bilinçsizce denememesi gerektiğini vurguladı.

Bazı uzmanlar tepkilerini oldukça sert bir dille dile getirirken bir doktor paylaşımın yanlış kullanım örneği olduğunu savunarak hukuki girişimde bulunabileceğini söyledi.

Asıl Tartışma Sağlık Riskleri Üzerinde

Uzmanların dikkat çektiği en önemli konu ise olası sağlık riskleri oldu. Doktorlara göre hormon içerikli ürünlerin farklı amaçlarla kullanılması bazı kişilerde beklenmeyen yan etkilere yol açabilir.

Bazı uzmanlar sosyal medyada "genç görünme" veya "cildi yenileme" vaatleriyle yayılan önerilerin uzun vadeli sonuçlarının yeterince konuşulmadığını belirtiyor. Bu nedenle özellikle hormon içeren ürünlerin mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gerektiğini hatırlatıyorlar.

Bennu Gerede'nin paylaşımı sadece sosyal medyada değil sağlık çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. Bir kesim bunun kişisel bir tercih olduğunu savunurken diğer kesim milyonlarca kişiye ulaşan platformlarda yapılan bu tür paylaşımların daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyor.