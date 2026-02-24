Bengü’den Olay Yaratan Boşanma Sonrası İtirafı: "Pijama Ütülemekten Kurtuldum!"

Bengü boşandıktan sonra ne dedi? Ünlü şarkıcı Bengü'nün bekârlık, ev işleri ve eski eşi Selim Selimoğlu sonrası hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamaların detayları haberimizde...

Bengü’den Olay Yaratan Boşanma Sonrası İtirafı:
Yayın Tarihi : 24-02-2026 10:17

2024 yılında iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu ile 6 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü şarkıcı Bengü, bekârlık hayatına dair yaptığı samimi ve bir o kadar da tartışma yaratacak açıklamalarıyla gündeme oturdu. Konserinde hayranlarıyla dertleşen Bengü, evlilikten sonraki özgürlüğünün tadını çıkardığını dile getirdi.

"Orkestrada Tek Bekâr Benim ve Çok Rahatım"

Zeynep ve Selim adında iki çocuğu bulunan ve boşanma sonrası vaktinin çoğunu çocukları ve işine ayıran Bengü, sahnede içini döktü. Ekibindeki herkesin evli olduğunu belirten ünlü şarkıcı, kendi durumunu şu sözlerle özetledi:

"Şu an orkestra ekibimden bir tek ben bekârım ve inanılmaz rahatım. Hayatımda kimse yok ve bu özgürlüğün tadını çıkarıyorum."

"Patlıcanın Üstüne Neden Kıyma Koyayım?"

Bengü'nün konuşmasında asıl dikkat çeken kısım ise evlilikteki "ev işi" ve "sorumluluk" temposuna yönelik eleştirisi oldu. Geleneksel eş rollerine atıfta bulunan şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Pijama Ütüleme Polemiği: "Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim?"

  • Mutfak Mesaisi: "O saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda değilim, oh çok rahatım!"

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Bengü'nün bu "anti-ev işi" çıkışı sosyal medyada kısa sürede yankı buldu. Takipçilerinin bir kısmı "Sonuna kadar haklı, kadınlar evlenince hizmetçi olmamalı" diyerek Bengü'ye destek verirken; bir kısmı ise "Bu açıklamalar çocuklarının babasına saygısızlık değil mi?" diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

