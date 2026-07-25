Kaya Çilingiroğlu'ndan Olay Yaratacak İtiraf: "Son 3 Sevgilimle Instagram’dan Tanıştım"

Cemiyet hayatının ve magazin dünyasının en çok konuşulan renkli isimlerinden biri olan Kaya Çilingiroğlu ünlü gazeteci ve işletmeci İzzet Çapa'nın YouTube programına konuk olarak son derece samimi, içten ve ezber bozan açıklamalarda bulundu. Program boyunca hem özel hayatına dair hiç bilinmeyen detayları paylaşan hem de sosyal medya kullanım alışkanlıklarını açık yüreklilikle dile getiren ünlü isim yaptığı açıklamalarla kısa sürede dijital mecralarda ve magazin gündeminde ilk sıralara yerleşti.

"Instagram'ı Instagram Gibi Kullanıyorum"





Kaya Çilingiroğlu: "Instagram'ı Instagram gibi kullanıyorum.



Bir kadın resmini likeladığın zaman asılmış oluyorsun, hayır alakası yok. Ben güzel seviyorum. Hedonist bir adamım.



Son 3 sevgilimle Instagram'dan tanıştım." pic.twitter.com/9aFiqdzhBn — Populicc (@populicc) July 24, 2026

Sosyal mecraları oldukça aktif bir şekilde takip ettiğini ve dijital platformları günlük hayatının doğal bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Kaya Çilingiroğlu platformdaki etkileşimlerine ve fotoğraflara yaptığı beğenilere gelen eleştirilere doğrudan yanıt verdi. Sosyal medyada bir kadının fotoğrafını beğenmenin toplum tarafından farklı anlamlara çekilmesini yanlış bulduğunu belirten ünlü isim kendi yaşam felsefesini ve olaylara bakış açısını şu doğrudan sözlerle aktardı:

"Instagram'ı Instagram gibi kullanıyorum. Bir kadın resmini likeladığın zaman asılmış oluyorsun, hayır alakası yok. Ben güzel seviyorum. Hedonist bir adamım."



"Son 3 Sevgilimle Instagram'dan Tanıştım"



Görsel estetiğe ve hayatın sunduğu zevklere önem veren bir yapıya sahip olduğunu belirten Çilingiroğlu özel hayatına dair yaptığı büyük ve sürpriz itirafla programa damgasını vurdu. Günümüz iletişim dünyasında sosyal medyanın ikili ilişkilerdeki rolünü ve etkisini savunan ünlü isim son dönemde yaşadığı birlikteliklerin başlangıç hikayesini gizlemeden şu sözlerle ifade etti: "Son 3 sevgilimle Instagram'dan tanıştım."

İzzet Çapa'nın sorularını tüm samimiyetiyle yanıtlayan ve kendi hayatından sunduğu kesitlerle dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu'nun bu açıklamaları magazin basını kadar sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş bir yankı uyandırdı. Hem ilişkiler üzerine kurduğu bu rahat yaklaşım hem de hedonist yaşam tarzı vurgusu takipçileri tarafından günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.