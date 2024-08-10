Bengisu Apak'tan Gülsim Ali'ye sert tepki: "Ya S*ktir Lan!"

Sosyal medyada son dönemde yaşanan erişim sıkıntıları ve Instagram yasağı, ünlüler arasında da yankı bulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Gülsim Ali, yaptığı bir açıklamada, "Instagram detoksu yapan biri olarak çok da büyük bir sıkıntı yaşamadım. Biraz dinlenmek güzel" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu açıklama, bir başka ünlü isim Bengisu Apak'ın tepkisine neden oldu.

Bengisu Apak, sosyal medya hesabından Gülsim Ali'ye sert sözlerle yanıt verdi: "Ya s*ktir lan!" Apak’ın bu tepkisi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı ve tartışma konusu oldu.