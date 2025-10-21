“Ben Onun Annesiyim” İçin Geri Sayım Başladı!

Duygusal Hikayesiyle Ekrana Damga Vuracak

NOW’un yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olan “Ben Onun Annesiyim”, izleyiciyi derinden etkilemeye hazırlanıyor. Yayın tarihine sayılı günler kala art arda yayınlanan iki yeni tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle dikkat çeken dizi, şimdiden sezonun en merak edilen yapımları arasına girdi.

Funda Eryiğit’ten Etkileyici Bir Anne Portresi

Yeni tanıtımlarda Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un canlandırdığı karakterlerin geçmişle yüzleştiği sahneler öne çıkıyor. Özellikle Ayşe’nin kızına kavuşma mücadelesi izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Yoğun duygu geçişleriyle dolu sahneleriyle dikkat çeken videolar, dizinin ilk bölümü için beklentiyi zirveye taşıdı.

Haksız Yere Suçlanan Bir Kadının Hikayesi

“Ben Onun Annesiyim”, kocasını öldürmekle haksız yere suçlanıp yıllarca cezaevinde kalan Ayşe’nin (Funda Eryiğit) özgürlüğüne kavuştuktan sonra kızına ulaşma mücadelesini konu alıyor. Ancak Ayşe’nin kızı yıllar önce başka biri tarafından evlat edinilmiş ve öz annesini tanımadan büyümüştür. Bu dramatik hikaye, anne-kız arasındaki kopmaz bağı ve adalet arayışını ekrana taşıyacak.

Yapım Ekibi ve Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Dizinin yapımını MEDYAPIM üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut, senaryoda ise Özge Aras yer alıyor. Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yanı sıra; Azra Aksu, Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi deneyimli isimler bulunuyor.

24 Ekim’de NOW’da Başlıyor

Güçlü oyunculuklar, çarpıcı diyaloglar ve yüksek duygusal yoğunluğuyla dikkat çeken “Ben Onun Annesiyim”, 24 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.





Ben Onun Annesiyim 1. Bölüm 4. Fragmanı:





Ben Onun Annesiyim 1. Bölüm 5. Fragmanı:



