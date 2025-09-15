“Ben Onun Annesiyim” Dizisi İlk Tanıtımıyla Merak Uyandırdı

Güney Kore’de büyük ses getiren “Lie After Lie” dizisinden uyarlanan “Ben Onun Annesiyim”, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından olan dizi, çarpıcı hikâyesi ve güçlü kadrosuyla şimdiden ilgi odağı oldu.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

MEDYAPIM imzalı dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryosunu Özge Aras kaleme alıyor. Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk de güçlü kadroda dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Dram Yüklü Hikâye

Dizide Ayşe (Funda Eryiğit), yıllar önce haksız yere kocasını öldürmekle suçlanıp cezaevine girer. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından tek amacı, yıllardır görmediği kızına kavuşmaktır. Ancak kızı başka bir adam tarafından evlat edinilmiş ve annesinin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe’nin yeniden kavuşma umudu, kızını evlat edinen Kemal’in (Caner Cindoruk) güvenini ve kalbini kazanmaktan geçer. Bu süreçte en büyük engeli ise oğlunun ölümünden onu sorumlu tutan eski kayınvalidesi İlter (Zerrin Tekindor) olacaktır.

Yayın Tarihi

“Ben Onun Annesiyim”, NOW ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşacak. Duygusal sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle dizi, yeni sezona damga vuracak gibi görünüyor.