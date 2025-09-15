“Ben Onun Annesiyim” Dizisi İlk Tanıtımıyla Merak Uyandırdı

Güney Kore yapımı Lie After Lie’den uyarlanan “Ben Onun Annesiyim” dizisi, güçlü kadrosu ve dram dolu hikâyesiyle NOW’da başlıyor.

“Ben Onun Annesiyim” Dizisi İlk Tanıtımıyla Merak Uyandırdı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-09-2025 11:30

Güney Kore’de büyük ses getiren “Lie After Lie” dizisinden uyarlanan “Ben Onun Annesiyim”, NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından olan dizi, çarpıcı hikâyesi ve güçlü kadrosuyla şimdiden ilgi odağı oldu.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

MEDYAPIM imzalı dizinin yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstlenirken, senaryosunu Özge Aras kaleme alıyor. Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu ve Sema Öztürk de güçlü kadroda dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

Dram Yüklü Hikâye

Dizide Ayşe (Funda Eryiğit), yıllar önce haksız yere kocasını öldürmekle suçlanıp cezaevine girer. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından tek amacı, yıllardır görmediği kızına kavuşmaktır. Ancak kızı başka bir adam tarafından evlat edinilmiş ve annesinin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe’nin yeniden kavuşma umudu, kızını evlat edinen Kemal’in (Caner Cindoruk) güvenini ve kalbini kazanmaktan geçer. Bu süreçte en büyük engeli ise oğlunun ölümünden onu sorumlu tutan eski kayınvalidesi İlter (Zerrin Tekindor) olacaktır.

Yayın Tarihi

“Ben Onun Annesiyim”, NOW ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşacak. Duygusal sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle dizi, yeni sezona damga vuracak gibi görünüyor.

 

 

Benzer Haberler
“Arafta” Dizisinin Okuma Provası Yapıldı “Arafta” Dizisinin Okuma Provası Yapıldı
Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li “Bize Bi’şey Olmaz” Dizisinden İlk Kare Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li “Bize Bi’şey Olmaz” Dizisinden İlk Kare
Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” 2. Sezon Paylaşımı: Sosyal Medyada Gündem Oldu Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” 2. Sezon Paylaşımı: Sosyal Medyada Gündem Oldu
"Sakıncalı" Dizisi Sete Çıktı
Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Bölümüne RTÜK İncelemesi: Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Gündem Olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Bölümüne RTÜK İncelemesi: Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Gündem Olmuştu!
Halef Dizisinin Yayın Tarihi Değişti! Halef Dizisinin Yayın Tarihi Değişti!
ÇOK OKUNANLAR
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi
  • 11-09-2025 09:31

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Sosyal Medyadan Birbirini Sildi! İlişki Bir Kez Daha Sona Erdi

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den
  • 11-09-2025 16:26

İzmir'de Festival Açılışı İkilem'den

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı
  • 10-09-2025 18:35

Elvin Levinler Tatil Sezonunu Uzattı

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti
  • 11-09-2025 17:00

Kadife Kelepçe'nin Okuma Provası Gerçekleşti

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı
  • 10-09-2025 09:59

Alya Şahinler ve Yılmaz Kunt’a Büyük Şok: Evlerinde Hırsızlık Olayı