'Ben çirkin bir kız değildim' diyen Danla Bilic'in eski görüntüleri gündem oldu!

Danla Bilic’ten Estetik İtirafı: "Kendimi Kendim Çirkinleştirdim"

'Ben çirkin bir kız değildim' diyen Danla Bilic'in eski görüntüleri gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2025 12:52

Ünlü fenomen Danla Bilic, katıldığı Saba Tümer'le programında estetik operasyonları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Geçirdiği estetik müdahaleleri ve değişimiyle sıkça gündeme gelen Bilic’in, programda verdiği yanıtlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Saba Tümer’in "10 sene önceki fotoğrafına bakınca ne düşünüyorsun?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Bilic, "Bakıyorum, sanki ben dünyanın en çirkin kızıymışım muamelesi yapılıyor bana. Çok değiştiğim için biriymişim gibi bir muamele var." dedi.

Geçmişte yanlış estetik uygulamalar yaptırdığını kabul eden fenomen, "Fazla estetikle kendimi çok kötü bir hale getirdim. Ben öyle çirkin bir kız değildim. Kiloluyken mutsuz hissetmeye başladıkça kendime sardım. Kendime sardıkça dolgular, botokslar yaptırdım ve kendimi kendim çirkinleştirdim." ifadelerini kullandı.

Kilo verdikten sonra eski haline dönmek için dolgularını erittirdiğini açıklayan Bilic’in bu itirafları, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Sosyal medyada eski ve yeni hali karşılaştırılan ünlü fenomenin açıklamaları, estetik ve güzellik algısı üzerine yeniden tartışma başlattı.
 

İşte Danla Bilic'in eski hali:

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