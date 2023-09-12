Ben Bu Cihana Sığmazam'a Kurtlar Vadisi dopingi! O isim çok konuşulacak

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon bu akşam startını verecek. Ben Bu Cihana Sığmazam yeni oyuncuları merakla araştırırken, gelenler gidenleri aratacak mı sorusunun da yanıtı merak ediliyor. Salı akşamlarının heyecan verici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam Aile dizisi başlaması sonrasında reytinglerinde biraz tökezlese de Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon öncesinde bir çok değişiklik yapılarak diziye adeta Kurtlar Vadisi havası katıldı.

Atv ekranlarının en çok izlenilen dizilerinden olan Ben Bu Cihana Sığmazam Güzel Adamlar Medya şirketi tarafından üretilmiş ve 20 Eylül 2022 tarihinde ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz senelerde final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin devamı niteliğinde olacağı tahmin edilen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanması sonrasında ilk bölümlerde reytinglerde uçsa da ilerleyen bölümlerde tökezlemesi ile çok konuşulmuştu. Oktay Kaynarca Ebru Özkan ve Pelin akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosu 2. sezonuna eksik olarak başlayacak. Ancak Ben Bu Cihana Sığmazam ayrılan oyuncuların yerine gelen yeni oyuncular da bir o kadar yetenekli durmakta. İzleyiciye ekran başına kilitleyen sürükleyici hikayesi ve oyuncuların başarısı ile büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezonda Pelin akil'in ayrılığı dizinin gidişatını Nasıl değiştireceği merakla beklenirken yeni sezonuna birçok iddialı oyuncu dahil olacak. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon çekimlere geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Diziden başrol oyuncularının ayrılığı sonrasında gelecek olan yeni oyuncular çok büyük Merak uyandırdı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon oyuncu değişiklikleri ile başlayacak

Başrol oyuncusu Pelin akil'in diziden ayrılması akabinde diziye dahil olan yeni oyuncular da merakla araştırılıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden tanıdığımız İsmail Demirci Ben Bu Cihana Sığmazam da yer alacak. İsmail Demirci en son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile kariyerinde Fırtınalar estirmiş akabinde İyilik dizisinde yer almış ve geçtiğimiz sezonda yasak Elma dizisinin son bölümlerinde konuk oyuncu olarak bulunmuştu.

Çekimler Karadeniz'de başladı

Ben Bu Cihana Sığmazam çekimleri Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz hafta başladığı açıklanmıştı. Çok büyük ilgi ile karşılaşan çekim ekibinin bir süre çekimlere ara verdiği ve orada yaşayan halk ile fotoğraflar çekilip sohbet ettiği görüntüleri sosyal medyanın gündemindeydi.