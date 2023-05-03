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Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna sürpriz isim! Ortalığı karıştıran iddia!

Son zamanlarda popüler olan ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" isimli dizinin kadrosuna Ozan Akbaba'nın katılacağına dair iddialar dolaşıyor. Bu iddialar hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı, ancak bu konuda spekülasyonlar devam ediyor. İşte detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna sürpriz isim! Ortalığı karıştıran iddia!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-05-2023 14:55

ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam" isimli dizinin kadrosuna Kaynarca'nın eski rol arkadaşı Ozan Akbaba'nın katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaynarca ile Akbaba, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde de birlikte rol almış ve büyük bir reyting başarısına imza atmışlardı.

 



İkilinin yeniden bir araya gelecek olması hayranlarını sevindirdi. Fakat henüz resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor. 

 

Ayrıca Ozan Akbaba’nın Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna hangi karakterle ve Cezayir Türk’ün yanında olup olmayacağına dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.  Fakat iddialara göre Ozan Akbaba dizide Kayıkçı rolüne hayat verecek.

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