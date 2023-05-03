Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna sürpriz isim! Ortalığı karıştıran iddia!

ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam" isimli dizinin kadrosuna Kaynarca'nın eski rol arkadaşı Ozan Akbaba'nın katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kaynarca ile Akbaba, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde de birlikte rol almış ve büyük bir reyting başarısına imza atmışlardı.





İkilinin yeniden bir araya gelecek olması hayranlarını sevindirdi. Fakat henüz resmi makamlardan bu konuda bir açıklama yapılmadığını da belirtmek gerekiyor.

Ayrıca Ozan Akbaba’nın Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna hangi karakterle ve Cezayir Türk’ün yanında olup olmayacağına dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat iddialara göre Ozan Akbaba dizide Kayıkçı rolüne hayat verecek.