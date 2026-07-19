Ben Affleck Turnayı Gözünden Vurdu! Netflix’ten 587 Milyon Dolarlık İmza!

Ben Affleck bu kez yeni bir filmle ya da oyunculuğuyla değil teknoloji dünyasında attığı dev adımla gündemde. Ünlü oyuncunun birkaç yıl önce kurduğu yapay zeka şirketi dijital yayın devi Netflix tarafından satın alındı. Üstelik konuşulan rakam öyle küçük değil. Yaklaşık 587 milyon dolarlık anlaşma hem Hollywood'da hem teknoloji sektöründe büyük ses getirdi.

Milyon Dolarlık Anlaşma Resmileşti

Netflix mart ayında Ben Affleck'in kurduğu yapay zeka girişimini bünyesine kattığını açıklamıştı. Şimdi ise işin mali boyutu da netleşti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan resmi belgelerde satın alma bedelinin yaklaşık 587 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Belgelerde şirketin adı açıkça yazmasa da Netflix'in daha önce yaptığı açıklamada satın alınan girişimin InterPositive olduğu doğrulanmıştı. Böylece Affleck'in teknoloji yatırımı resmen Netflix çatısı altına geçmiş oldu.

Film Sektörü İçin Geliştirildi

InterPositive klasik yapay zeka uygulamalarından biraz farklı çalışıyor. Şirketin geliştirdiği sistem yönetmenlerin ve yapımcıların kendi görüntü arşivlerini kullanarak özel yapay zeka modelleri oluşturmasına imkan tanıyor. Yani amaç birkaç komutla sıfırdan içerik üretmek değil; mevcut materyalleri daha verimli ve yaratıcı şekilde değerlendirmek.

Ben Affleck de daha önce yaptığı açıklamada bu teknolojiye bakışını açıkça anlatmıştı. Ona göre sistem yapımcıların işini kolaylaştırmak ve yaratıcı süreci onların kontrolünde tutmak için geliştirildi. Yani yapay zekanın sanatçıların yerine geçmesini değil onlara destek olmasını hedefliyor.

Hollywood'da Yeni Dönem Başlıyor

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra girişimcilik tarafıyla da adından söz ettiren Ben Affleck bu satışla teknoloji dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Yaklaşık 587 milyon dolarlık anlaşma yapay zekanın artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil eğlence sektörünün de en büyük yatırım alanlarından biri haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Netflix'in bu hamlesinin ardından gözler şimdi şirketin InterPositive teknolojisini platformunda nasıl kullanacağına çevrildi. Sinema dünyasında yapay zekanın etkisi önümüzdeki dönemde çok daha fazla konuşulacak gibi görünüyor.