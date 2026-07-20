Seray Kaya Kocaeli'de Gelin Çöreği Dansı Yaparken Görüntülendi!

Seray Kaya, Kocaeli'de düğün öncesi yapılan geleneklerden biri olan gelin çöreğinde dans ederken görüntülendi.

Seray Kaya Kocaeli'de Gelin Çöreği Dansı Yaparken Görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-07-2026 09:50

Canlandırdığı dramatik ve güçlü karakterlerle ekranların aranan yüzlerinden biri olan yetenekli oyuncu Seray Kaya bu kez memleketi ve aile köklerinin dayandığı Kocaeli'deki renkli bir düğün öncesi geleneğiyle gündeme geldi.

Düğün hazırlıkları ve geleneksel kutlamalar kapsamında Kocaeli'de bir araya gelen ailede bölgenin simgeleşmiş adetlerinden biri olan "gelin çöreği" merasimi neşeli anlara sahne oldu.

Gelin Çöreği Etrafında Neşeli Dans!

Düğün öncesi coşkusunun tavan yaptığı anlarda ortaya çıkan Seray Kaya yöresel müzikler eşliğinde gelin çöreğinin etrafında kıvrak ve neşeli figürlerle dans etti. Geleneksel ritimlere enerjisi ve samimi tavırlarıyla eşlik eden güzel oyuncunun bu halleri çevresindekiler ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Yöresel Kültüre Renkli Dokunuş

Kocaeli ve çevresinde gelin evinde yapılan ve bereketi simgeleyen gelin çöreği geleneğinde coşkuyla dans eden Seray Kaya kültürel mirasın ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Tören esnasında çekilen renkli ve doğal görüntüler kısa sürede dijital dünyada ve magazin sayfalarında paylaşılarak hayranlarından büyük beğeni topladı.

Setlerin yoğun ve disiplinli atmosferinden memleketinin neşeli ve samimi geleneklerine keskin bir geçiş yapan Seray Kaya gelin çöreği eşliğindeki bu neşeli dansıyla haftanın en tatlı ve samimi manşetlerinden birine imza attı.

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