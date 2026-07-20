Alina Boz Bilgi Üniversitesi'nden Mezun Oldu! Umut Evirgen'den Gurur Dolu Paylaşım!

Canlandırdığı karakterlerle Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli ve duru isimlerinden biri olarak kabul edilen Alina Boz kariyerindeki başarı zincirine çok anlamlı bir eğitim halkası daha ekledi.

Setlerin yoğun çekim temposuna ve yoğun çalışma takvimine rağmen eğitiminden ödün vermeyen güzel oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. Sanat dünyasının vizyoner ve üretken isimlerinden biri olan eşi Umut Evirgen ise bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak gururunu tüm dijital dünyayla paylaştı.

"Gurur… Mezunumuz"

Oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Bu anları eşi Umut Evirgen paylaştı: Gurur… Mezunumuz pic.twitter.com/hDMPwg3ZBB — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) July 19, 2026

2023 yılının sonlarında rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Alina Boz ve işletmeci/yönetmen Umut Evirgen çifti magazin haberlerinin odağında yer almaya devam ediyor. Cübbesini giyip kep atan eşinin heyecanına ve mutluluğuna anbean tanıklık eden Evirgen mezuniyet töreninden kareleri sosyal medya hesabından şu duygu dolu ve çabasız notla paylaştı: "Gurur… Mezunumuz"

Hem Alaylı Hem Mektepli!

Sektörde yıllardır sergilediği güçlü oyunculuk performansıyla izleyicilerin takdirini kazanan Alina Boz aldığı bu diplomayla birlikte teorik ve akademik donanımını da tescillemiş oldu. Oyunculuğun yanı sıra kamera arkası, senaryo ve sinematografi disiplinlerine de hakim bir bakış açısı kazanan yetenekli aktrisin bu başarısı sanat camiasından ve hayranlarından tebrik yağmuruna tutuldu.

Ekranların parıltılı dünyası ile akademik hayatın disiplinini mükemmel bir dengeyle yürüten Alina Boz cübbesi ve kepiyle verdiği doğal pozlarla haftanın en ilham veren ve beğeni toplayan popüler haberleri arasındaki yerini aldı.