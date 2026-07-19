Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya Geceye Damga Vurdu!

Alaçatı'da eğlence çıkışı yaşanan taksi krizi Uzak Şehir oyuncularını karşı karşıya getirdi. Nihat Altınkaya'nın öfkesi ve o görüntüler gündem oldu.

Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya Geceye Damga Vurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 23:17

Yaz sezonunun en hareketli adreslerinden Alaçatı bu kez eğlence haberleriyle değil yaşanan kısa süreli bir gerginlikle konuşuldu. "Uzak Şehir" dizisinin oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya'nın da bulunduğu gece çıkışında yaşanan taksi tartışması bir anda herkesin dikkatini çekti.

Taksi Krizi Ortalığı Karıştırdı

İddiaya göre ekip eğlencenin ardından arkadaşları için taksi bulmaya çalışıyordu. Ancak tam bu sırada başka müşterilerin çağırdığı taksiye yönelinmesiyle ortam gerildi. İlk başta basit bir yanlış anlaşılma gibi görünen olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü.

Çevrede bulunan tatilciler ne olduğunu anlamaya çalışırken mekanın önünde tansiyon giderek yükseldi. Özellikle Nihat Altınkaya'nın sinirlendiği ve yaşananlara sert tepki verdiği görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Çevredekiler Araya Girdi

Gerginliğin büyümesini istemeyen çevredeki kişiler hemen devreye girdi. Tarafları sakinleştirmeye çalışanların çabası sayesinde olay daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Kısa süre devam eden sözlü tartışmanın ardından oyuncular bulundukları noktadan ayrıldı. Nihat Altınkaya'nın aracına binerek hızla mekandan uzaklaştığı görülürken diğer oyuncular da geceyi daha fazla uzatmadan bölgeden ayrıldı.

Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olayın görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar yaşananların tamamen anlık bir gerginlik olduğunu savunurken bazıları ise ünlü isimlerin daha sakin davranması gerektiğini dile getirdi.

Her ne kadar olay kısa sürede sona erse de Alaçatı gecesine damga vuran bu tartışma magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. "Uzak Şehir" dizisinin sevilen oyuncularının böyle bir olayla gündeme gelmesi hayranlarını da şaşırttı.

Taraflardan yaşanan gerginlikle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken sosyal medyada yayılan görüntüler konuşulmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde oyunculardan bu olayla ilgili bir değerlendirme gelecek mi merak konusu.

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