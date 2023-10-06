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Belediyenin dağıttığı 1 milyon fide yeşerdi! Çiftçiler hasada başladı

Acının sofralardan eksik olmadığı Şanlıurfa'da bu yıl belediye çiftçilere 1 milyon adet fide dağıttı. Dağıtılan fideleri toprakla buluşturan çiftçiler, bebek gibi baktığı fidelerden isot yetiştirdi. Türkiye'nin her köşesinden talep gören Şanlıurfa isotu için hasat zamanı geldi.

Belediyenin dağıttığı 1 milyon fide yeşerdi! Çiftçiler hasada başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 11:19

Acının başkenti Şanlıurfa, belediye destekleriyle bu yıl da lezzetli isotların hasadına şahitlik etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı destek sayesinde, bölgenin geleneksel lezzeti olan isotların hasadı bir festival havasında gerçekleşti.

Başkan da Tarlada

Bu yılki hasada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve beraberindeki yetkililer de katılarak işçilere destek oldu. Özellikle çiğköfte başta olmak üzere birçok yemekte kullanılan isotlar, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere hazırlık sürecine alındı.

Bir Milyon Fide Dağıtıldı

Şanlıurfa Belediyesi, bu yıl çiftçilere tam 1 milyon isot fidesi dağıtarak büyük bir destek sağladı. Çiftçiler, bu fidelerle ekimlerini yaptı ve hasat dönemi geldiğinde adeta bir şenliğe dönüştü. Toplanan isotlar, Türkiye'nin farklı bölgelerine salça, reçel ve pul biber olarak gönderiliyor.

Kadınlar Hasadın Kahramanı

Akıllı tarım teknolojileri ile donatılan seralarda yetiştirilen isotların hasadı için tarlalara inen kadın işçiler, bu özel lezzeti titizlikle topladı. Büyükşehir Belediyesi'nin yetiştirdiği isotların her biri özenle dallarından ayrılarak hasat edildi.

Bu hasatla, Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti olan isot, yine sofraların baş tacı olmaya devam edecek. Bu geleneksel tat, belediyenin destekleriyle her yıl daha da büyüyerek Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor.

Şanlıurfa'nın kırmızı biberleri, ilkbaharda toprakla buluşuyor ve tüm bir yaz boyunca özenle bakılarak Eylül ayında hasat ediliyor. Bu biberler, hem damaklarda enfes bir acı bırakıyor hem de çiğ köftenin vazgeçilmez malzemesi oluyor.

Zahmetli Bir Süreçle Sofralarımıza Ulaşıyor

Hasat edilen biberler, işçi kadınlar tarafından dikkatlice yıkanıyor, sapları ve gereksiz kısımları ayıklanıyor. Daha sonra özel makinelerle işlenen biberler, güneşte kurumak üzere bezlere seriliyor. Bu titiz işlem sonucunda hem isot hem de biber reçeli elde ediliyor.

Şanlıurfa'nın tescilli lezzetlerinin değerini bilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, isotun sadece Şanlıurfa için değil, tüm Türkiye için de ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekti. Başkan Beyazgül, “İsot, Şanlıurfa'mızın tescilli lezzetlerinden sadece biri. Ancak isot, hem şehrimiz için hem de ülkemiz için çok özel bir değere sahip. Bu geleneksel lezzetimizi korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden olan çiğköfte, en büyük lezzetini bölgenin meşhur isotundan alıyor. Tıpkı Urfa baklavasının sadeyağından aldığı lezzet gibi. Tarım Daire Başkanlığı bu kıymetli lezzetin üretimini desteklemek amacıyla bu yıl çiftçilere yaklaşık 1 milyon isot fidesi dağıttı.

Ekonomik Üretimle Hem Tasarruf Sağlandı, Hem Üretim Teşvik Edildi

Bu fideleri ekonomik bir biçimde üreterek hem bütçe tasarrufu sağlandı hem de çiftçilere büyük bir destek sunuldu. Şanlıurfalıların deyimiyle "en tatlı acı" olan Urfa isotunun tanıtımını genişletmek, tüm Türkiye'ye ve hatta dünyaya duyurmak adına bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Birecik patlıcanının tanıtılmasının ardından tüm yurtta bilinirliğini artırması da bunun en güzel örneklerinden.

Vali Şıldak: "İsot, Şanlıurfa İle Bütünleşti"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, isotun sadece gelir anlamında değil aynı zamanda kentin tanıtımında da büyük bir rol oynadığını belirtti. Marka değerinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Çiftçiye Nefes Aldıran Destek

Öte yandan, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, belediyenin isot fideleriyle gerçekleştirdiği bu destek sayesinde birçok çiftçinin rahatlama fırsatı bulduğuna dikkat çekti. Hasat etkinliği, çiğköfte ikramı ve isotla hazırlanan lezzetlerin tanıtımıyla renkli bir şekilde sonlandı.

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