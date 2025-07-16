Bekir Aksoy ve Eşi Nazife Aksoy Bodrum'da Aşk Tazeledi

Bekir Aksoy ile eşi Nazife Aksoy, yaz sezonunu Bodrum’da romantik bir tatille açtı. Ünlü oyuncu ve eşi, Torba sahilinde keyifli bir gün geçirdi. Güneşin ve denizin tadını birlikte çıkaran çift, tatillerine hem aşk hem huzur kattı.

Sezonun İlk Deniz Keyfi

Tatil için Bodrum’u tercih eden çift, sabah saatlerinde Torba’daki özel bir plajda görüntülendi. Plaj iskelesinde samimi halleriyle dikkat çeken ikili, sezona enerjik bir başlangıç yaptı. Özellikle Bekir Aksoy’un, eşini denize girerken iskeleden kaldırdığı anlar objektiflere yansıdı. Bu içten kare, ikili arasındaki sevgi bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözlerden Uzak, Aşk Dolu Anlar

Nazife Aksoy zarif tarzıyla beğeni toplarken, Bekir Aksoy da spor görünümüyle dikkat çekti. Ünlü çiftin sakinliği tercih etmesi ve kalabalıktan uzak bir plajı seçmesi, özel anlarını daha da kıymetli hale getirdi. Tatilleri boyunca sık sık birbirlerine sarıldıkları ve gülümsedikleri anlar, mutluluklarını yansıtıyor.