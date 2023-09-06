Behzat Ç.'den nefes kesen sahneler

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ yine dikkatleri üzerine toplayacak bir sezonla BluTV kütüphanesindeki yerini alacak.

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı güçlü ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve usta oyuncu Devrim Yakut dahil oldu. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

Aksiyonun bir an bile eksilmeyeceği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonu yakında BluTV’de.



