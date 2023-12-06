Behzat Ç. yeni sezonu kutladı!

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin, ikinci sezonu için özel bir gecce düzenlendi. Dizinin oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut ve Güven Kıraç’ın katıldığı galaya yapım ekibi ve sinema yazarları da katılım gösterdi.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonuyla 7 Aralık’ta BluTV’deki yerini alacak.

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı güçlü ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve usta oyuncu Devrim Yakut dahil oldu.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.