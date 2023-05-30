Behzat Ç. ekibi okuma provasında buluştu!

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ve ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ikinci sezon okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleşti. 2 Haziran’da sete çıkacak olan dizinin okuma provasında oyuncular ve dizi ekibi bir araya geldi. İlk sezondaki başarılarını artırarak devam ettirmek isteyen ekibin enerjisi objektiflere yansıdı.

Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Evliya Aykan, Burak Dakak, Ayça Eren, Derin Beşikçioğlu, Eray Eserol, Önder Selen ve Güven Kıraç’ın yer aldığı güçlü ekibe geçen sezon konuk oyuncu olan Özge Yağız ve Selen Öztürk yine eşlik ederken bu sezon kadroya Sergen Deveci, Alper Kut ve usta oyuncu Devrim Yakut dahil oluyor.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ ikinci sezonuyla yakında BluTV’de.