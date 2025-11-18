Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Bebeklerinin İsmini Buldu: Muğla Tarihinden Esinlendiler

Hamile olan oyuncu Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile kızlarına Muğla tarihinden esinlenerek bir isim koymaya karar verdiklerini açıkladı. Öner, hamilelik sürecinde sosyal hayatının zorlaştığını belirtti.

Yayın Tarihi : 18-11-2025 09:31

Bebek bekleyen oyuncu Begüm Öner, hamilelik süreci hakkında samimi açıklamalar yaptı. Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile katıldığı bir tiyatro prömiyerinde bebeklerinin ismini belirlediklerini söyledi. Öner, "Ben Muğlalıyım. Oranın tarihini okurken çok güzel bir isim gördüm. Ben de o isme karar verdim" dedi.

 

"Nefes Nefese Kaldım, Sosyal Hayat Zor"

Melis İşiten’in tek kişilik oyunu "Benim Güzel Yatağım" prömiyerine katılan Begüm Öner, hamilelik haliyle ilgili konuştu. Öner, salona yürüyerek geldiğini belirtti. Oyuncu, "Yokuşu çıkarken çok yoruldum. Bir ara Ceyhun’a 'Sen git' dedim" ifadelerini kullandı.

Aşermeleri Çok Sade Geçti

Bir kız çocukları olacağını açıklayan ünlü çift, önemli olanın bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi olduğunu vurguladı. Hamilelik döneminin sorunsuz geçtiğini belirten Begüm Öner, aşermelerinin az olduğunu dile getirdi. Öner, sadece bir kere "erikle limon" aşerdiğini söyledi.

