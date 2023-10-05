Begüm Öner-Ceyhun Fersoy çifti el ele alışveriş turunda

'Seksenler' dizisinde bir araya gelen ve 2015 yılında evlenen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çifti, son günlerde Zorlu AVM'de görüntülendi.

Birlikte el ele AVM'de gezen çift, bir süre mağazaları dolaşarak alışverişin tadını çıkardıktan sonra bir restoranda mola verdi. Basın mensuplarına poz veren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, yakın arkadaşlarıyla kahve içerek keyifli bir sohbetin tadını çıkardılar. Ünlü oyuncuların Performans Sanatları Merkezi'nde katıldıkları etkinlikteki şık tarzları da dikkat çekti.