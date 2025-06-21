Begüm Akkaya Bodrum’da Tatil Sezonunu Açtı

Başarılı oyuncu Begüm Akkaya, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Bodrum Yalıkavak’ta aldı. Gözlerden uzak bir tatil geçirmeyi tercih eden ünlü isim, denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. Yaz sezonunun yorgunluğunu atmaya çalışan Begüm Akkaya, doğallığı ve enerjisiyle plajda dikkat çekti.

Deniz, Güneş ve Huzur: Begüm Akkaya’nın Bodrum Kaçamağı

Yalıkavak sahillerinde keyifli anlar yaşayan Begüm Akkaya, bu yılın tatil sezonunu açmış oldu. Oyuncu, doğanın tadını çıkarırken hem stres attı hem de sezonun yorgunluğunu unuttu. Rahat tavırları ve samimi halleriyle beğeni toplayan Akkaya, Bodrum tatilinde bol bol dinleniyor.

Begüm Akkaya: “Balina Araştırmacısı Olmak İsterdim”

Bir röportajında, “Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?” sorusunu yanıtlayan Begüm Akkaya, çocukluğundan beri hep sahnede olmayı hayal ettiğini belirtmişti. Ancak ileride oyunculuğa ara vermesi gerekirse, uzun süredir aklında balina araştırmacısı olmak gibi farklı bir hayalin yattığını da ifade etmişti.