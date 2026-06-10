Bedri Usta’dan Mehmet Yalçınkaya'ya Şok Cevap!

Mehmet Yalçınkaya’nın Bedri Usta’nın restoranındaki ziyareti olay oldu. Hazır meze eleştirisi sonrası ikili arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem yarattı.

Bedri Usta’dan Mehmet Yalçınkaya'ya Şok Cevap!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 21:36

Mehmet Yalçınkaya yani hepimizin “Mehmet Şef” diye bildiği ünlü isim bu kez MasterChef stüdyosunda değil Bedri Usta’nın restoranında ortaya çıktı. Ziyaret beklenmedik şekilde oldukça renkli ve bir o kadar da olaylı geçti. Çünkü ikili arasında hem eleştiri hem espri dolu anlar yaşandı.

Mezeleri Görünce Dayanamadı

Mehmet Şef restoranı gezerken özellikle mezeler kısmına takıldı. Menüdeki çeşitleri inceleyince bazı detaylar dikkatini çekti. İddialara göre 55 çeşit meze vardı ama bunların 9 tanesi hazır üründü.

Bunu fark edince de bildiğimiz Mehmet Şef modu açıldı diyebiliriz. Direkt olarak duruma tepki verdi ve “Bunlar değişecek” diyerek oldukça net bir eleştiri yaptı. Yani klasik mutfak disiplinini yine konuşturdu.

Ortam Bir Anda Isındı

Bu çıkıştan sonra ortam biraz gerildi gibi görünse de işin rengi kısa sürede değişti. Çünkü Bedri Usta bu eleştiriyi ciddiye almak yerine olayı espriye vurdu. Zaten onu tanıyanlar bilir kendisi böyle durumlarda lafı gediğine koymayı sever.

“Sen Burası MasterChef mi Sandın?”

Bedri Usta da tam bu noktada devreye girdi ve ortalığı güldüren cevabı verdi. Mehmet Şef’e dönerek “Sen burayı MasterChef mi sandın?” dedi. Ardından da “Ben kebapçıyım, mezeden çok anlamam” diyerek olayı tamamen espriye çevirdi. Bu sözler hem orada bulunanları hem sonradan videoyu izleyenleri güldürdü.

İkili arasında geçen bu samimi diyalog sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar bir yandan Mehmet Şef’in disiplinli tavrını diğer yandan Bedri Usta’nın rahat ve eğlenceli yaklaşımını konuşmaya başladı. Yorumlarda “klasik şef disiplini vs. esnaf rahatlığı” gibi espriler bile yapıldı. Video birçok kişi tarafından paylaşıldı ve oldukça fazla etkileşim aldı.

Hem Eleştiri Hem Eğlence Bir Arada

Sonuç olarak ortaya hem yemek kalitesi üzerine bir eleştiri hem keyifli bir sohbet çıkmış oldu. Mehmet Şef’in titizliği ile Bedri Usta’nın esprili tavrı birleşince ortaya sosyal medyanın sevdiği türden bir içerik çıktı diyebiliriz.

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