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Bebek göründü! Funda Eryiğit gün sayıyor!

Funda Eryiğit-Berkun Oya çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 6 aylık hamile olan Funda Eryiğit bir erkek bebek bekliyor.

Bebek göründü! Funda Eryiğit gün sayıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2023 14:00

Son yıllarda yer aldığı Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yakalşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çift düğün hazırlıkları yaparken sürpriz bir haber almıştı. Ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bebek bekleyen Funda Eryiğit önceki gün “Küheylan” isimli tiyatro oyununun galasında görüntülendi.

 

BEBEK GÖRÜNDÜ!

6 aylık hamile olan Funda Eryiğit'in karnının iyice büyüdüğü görüldü. Güzel oyuncuya "hamilelik çok yakışmış" yorumları yapıldı. Funda Eryiğit-Berkun Oya çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkek olduğu öğrenildi.

 

 

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